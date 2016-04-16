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10 ilde 'paralel yapı' operasyonu; 2'si subay 16 kişi gözaltına alındı

Polis, şüphelilerin 'terör örgütü üyeliği', 'paralel yapı kapsamında faaliyetlerde bulunmak' suçlamalarıyla gözaltına alındığını belirtti

16 Nisan 2016 14:37

Antalya’da 'paralel yapı'ya yönelik operasyonun ikinci dalgasında aralarında 2 muvazzaf subayın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ’paralel yapı’ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya merkezli olmak üzere dün akşam saatlerinde İstanbul, Gaziantep, Konya, Isparta, Ankara, İzmir, Kastamonu, Diyarbakır ve Van’da gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 2 teğmenin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı

Geceyi Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren şüpheliler, sabah saatlerinden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sema Yazar Polikliniği’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yeniden KOM Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor. Polis, şüphelilerin ’Terör örgütü üyeliği’, ‘paralel yapı kapsamında faaliyetlerde bulunmak’ suçlamalarıyla gözaltına alındığını belirtti. İkinci dalga kapsamında aranan bir avukatın Mozambik’e kaçtığı tespit edildi.

Antalya’da 6 Nisan’da paralel yapı soruşturması kapsamında yapılan operasyonda ise 24 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden 17’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Operasyon kapsamında cemaatin ’Antalya bölge imamı’ olduğu iddia edilen avukat Hasan Tarık Ş. ile birlikte 3 kişi daha aranıyordu.

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