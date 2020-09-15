T24 LogoT24 Logo
Gündem

10 ilde 44 taşınmaz özelleştirilecek

15 Eylül 2020 12:39

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 10 ilde bulunan 44 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), kamu taşınmazlarını satmaya devam ediyor. Özelleştirme süreçlerine yönelik ÖİB’nin yatırımcılara ilişkin yeni ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Aydın, Ankara, Erzincan, Van, Kayseri, Nevşehir, Yalova, Erzurum, İzmir ve Muğla’da bulunan toplam 44 taşınmaza ilişkin satış ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.

Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.

ETİKETLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı10 il44 taşınmazözelleştirilecek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24