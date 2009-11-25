10 Heron yıl başında geliyor

T24- İsrail'den alınacak olan 10 adet ''Heron'' tipi İnsansız Hava Aracının (İHA) teslimatı konusunda ilerleme sağlandığı öğrenildi. En son nesil 10 Heron 2010 yılının ilk üç ayında Türkiye'ye teslim edilecek.

Türkiye'de resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Binyamin Ben Eliezer ile de bu konuda görüşmeler yapıldı.

Görüşmelerin ardından, halen teslimatı gerçekleştirilemeyen Heronlar konusunda, bazı detaylar hariç önemli anlaşmazlık noktası kalmadı.



İsrail, Heronlara, Türkiye'nin istediği, irtifa ve havada kalış süresine ilişkin tüm performans kriterlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Gece ve gündüz anında görüntü ve ses aktaran Heronlar, motorundaki tadilatlarla, 24 binden, 30 bin feet yüksekliğe çıkabilecek motor kapasitesine ulaştı. İsrail'in, yeni motorla ilgili sözleşme şartlarını tam karşıladığını kaydediliyor.

Heronlar, en az 24 saat havada kalış süresi ve 30 bin feet yükseklik kriterlerini sağlayabiliyor.

Görüşmelerin ayrıntılara kaldığı belirtilirken, Türkiye ve İsrail arasında 45-50 günlük bir görüşme süresi belirlendi.

50 günlük süreden önce de görüşmelerin tamamlanabileceği, ancak 50 günlük bu sürecin kesin süreç olduğu belirtiliyor.

İsrail'in, gecikmeden kaynaklanan telafi edici koşulları da kabul ettiği bildiriliyor.

Anlaşmazlık halinde ise her iki ülke için uluslararası tahkim yolu açık bulunuyor.

En son nesil 10 Heronun, 2010'un ilk üç ayı içinde Türkiye'ye teslim edileceği kaydediliyor.

Teslimatı 4-2-4 şeklinde gerçekleştirilecek Heronlara ilişkin sözleşme, ana yüklenici TAI ile İsrail IAI ve Elbit firmaları arasında imzalanmıştı.



-AYNI ANDA 6 HEDEFİ İZLEYEBİLİYOR-



Heron insansız hava araçları, aynı anda 6 hedefi izleyebiliyor. İstihbarat toplamasının yanı sıra, uçak, helikopter ve karadan ateşlenecek güdümlü füzeler için hedef aydınlatması yapabiliyor. En az 24 saat süreyle havada kalıp, 30 bin feet irtifada ve 350 kilometre menzilde görev yapabiliyor.

İsrail'le 2005 yılında imzalanan 185 milyon dolarlık Heron anlaşmasına göre, geçen yıl teslim edilmesi gereken 10 adet Heron tipi insansız hava aracının teslimatı yapılmayınca, Türkiye kendi insansız hava araçlarının üretimine hız verdi.

Gelecek yıl sonu ya da en geç 2011 yılının başında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması beklenen Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) 10 kilometre yükseklikten yerdeki nesnelerin fotoğrafını çekebilecek.



