10 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

ERDOĞAN DEMİRÖREN TOPRAĞA VERİLECEK
- Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye\'nin ilk sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Fatih Camii\'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
TRANSFER
- Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.
GÜREŞ
- İstanbul\'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş şampiyonası sona erecek.
VOLEYBOL
18.00 ISF Dünya Okul Sporları Voleybol Şampiyonası\'nda zafer elde eden Okyanus Kolejleri\'nin genç voleybolcuları İstanbul\'a dönecek.
HAZIRLIK MAÇI
17.00 Avusturya - Brezilya