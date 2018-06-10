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Spor

10 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

ERDOĞAN DEMİRÖREN TOPRAĞA VERİLECEK - Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye'nin ilk sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verilecek

10 Haziran 2018 12:30

ERDOĞAN DEMİRÖREN TOPRAĞA VERİLECEK
- Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye\'nin ilk sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Fatih Camii\'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

TRANSFER 
- Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.

GÜREŞ
- İstanbul\'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş şampiyonası sona erecek. 

VOLEYBOL
18.00 ISF Dünya Okul Sporları Voleybol Şampiyonası\'nda zafer elde eden Okyanus Kolejleri\'nin genç voleybolcuları İstanbul\'a dönecek.

HAZIRLIK MAÇI
17.00 Avusturya - Brezilya

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