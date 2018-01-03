10 hâkim ve savcı mesleğe geri döndü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, binlerce kişinin Bylock programına birtakım uygulamalar aracılığıyla yönlendirildiğini açıklamasının ardından mesleğe dönmek için Hâkimler Savcılar Kurulu'na (HSK) başvuran 10 hakim ve savcıyı görevlerine idade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası, 'FETÖ'nün kripto haberleşme programı olduğu belirtilen "Bylock"u kullandığı iddiasıyla on binlerce kişi tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, binlerce kişinin Bylock programına birtakım uygulamalar aracılığıyla yönlendirildiğini açıklamış, bu kişiler hakkında tahliye talep edeceğini bildirmişti.

Alınan bilgeye göre, açığa alınan veya meslekten ihraç edilen bazı hâkim ve savcılar, "Mor beyin yazılımıyla telefonlarının ByLock'a yönlendirilerek mağdur edildikleri" gerekçesiyle, mesleğe dönmek için Hâkimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) başvuruda bulundu.

Söz konusu başvuruyu değerlendiren HSK, 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hâkim ve savcıyı mesleklerine iade etti.