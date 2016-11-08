T24 LogoT24 Logo
Spor

10 hafta, 5 takım, 5 ayrılık; Spor Toto Süper Lig'de direktör değişimleri erken başladı

Adanaspor, Kasımpaşaspor, Antalyaspor, Akhisar Belediyespor ve Gençlerbirliği şu ana kadar teknik adam değişikliğine giden takımlar oldu

08 Kasım 2016 22:18

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 5 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Ligin yeni ekiplerinden Adanaspor henüz 2. haftada teknik direktör Eyüp Arın ile yollarını ayırdı. Adanaspor'u ligin 2. haftasından itibaren Hırvat teknik direktör Krunoslav Jurcic çalıştırıyor. 

Ege temsilcisi Akhisar Belediyspor sezona Cihat Arslan ile başlamıştı. Ancak üst üste alınan kötü sonuçlardan dolayı Arslan'ın teknik direktörlük görevi yerine Tolunay Kafkas getirildi. Kasımpaşa da  ligin 3. haftasında Rıza Çalımbay ile yollarını ayırarak Kemal Özdeş ile anlaştı.

Sezona Jose Morais ile başlayan Antalyaspor'da da yönetim kurulu, istenilen sonuçlar alınamayınca 6. haftada Portekizli teknik adamın görevine son verdi. Akdeniz temsilcisinde Kasımpaşa'dan ayrılan Rıza Çalımbay 7. haftada takımın başına geçti.

 

Gençlerbirliği Üzülmez ile yollarını ayırdı 


Son olarak Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 2016-17 sezonuna başlayan Gençlerbirliği, ligin ilk haftalarında istediği sonuçları aldı. Ancak son dönemde takımda yaşanan düşüş nedeniyle başkan İlhan Cavcav, Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Üzülmez'in yerine teknik direktör Ümit Özat ile anlaştı.

 

ETİKETLER

Spor Toto Süper ligteknik direktör ayrılıklarıİbrahim ÜzülmezCihat ArslanRıza Çalımbay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24