10 hafta, 5 takım, 5 ayrılık; Spor Toto Süper Lig'de direktör değişimleri erken başladı

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 5 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Ligin yeni ekiplerinden Adanaspor henüz 2. haftada teknik direktör Eyüp Arın ile yollarını ayırdı. Adanaspor'u ligin 2. haftasından itibaren Hırvat teknik direktör Krunoslav Jurcic çalıştırıyor.

Ege temsilcisi Akhisar Belediyspor sezona Cihat Arslan ile başlamıştı. Ancak üst üste alınan kötü sonuçlardan dolayı Arslan'ın teknik direktörlük görevi yerine Tolunay Kafkas getirildi. Kasımpaşa da ligin 3. haftasında Rıza Çalımbay ile yollarını ayırarak Kemal Özdeş ile anlaştı.

Sezona Jose Morais ile başlayan Antalyaspor'da da yönetim kurulu, istenilen sonuçlar alınamayınca 6. haftada Portekizli teknik adamın görevine son verdi. Akdeniz temsilcisinde Kasımpaşa'dan ayrılan Rıza Çalımbay 7. haftada takımın başına geçti.

Gençlerbirliği Üzülmez ile yollarını ayırdı



Son olarak Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 2016-17 sezonuna başlayan Gençlerbirliği, ligin ilk haftalarında istediği sonuçları aldı. Ancak son dönemde takımda yaşanan düşüş nedeniyle başkan İlhan Cavcav, Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Üzülmez'in yerine teknik direktör Ümit Özat ile anlaştı.