T24 LogoT24 Logo
Gündem

10 günlük yaşam savaşını kaybeden Feray, toprağa verildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, servis minibüsünün çarpmasıyla yaralanan, muhasebe biriminde çalıştığı özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alınan ve 10 gün sonra yaşamını yitiren Feray

04 Şubat 2018 19:39

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, servis minibüsünün çarpmasıyla yaralanan, muhasebe biriminde çalıştığı özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alınan ve 10 gün sonra yaşamını yitiren Feray Günay (36), Sarayköy ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Özel hastanenin muhasebe bölümünde çalışan Feray Günay, 24 Ocak günü, mesai bitiminde evine gitmek üzere Muratdede Mahallesi, 29 Ekim Bulvarı\'nda yolun karşısına geçmek isterken, servis minibüsünün çarpmasıyla yaralandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarına devam edilen ve trafiğin tek şeritten verildiği yolda meydana gelen kazada ağır yaralanan Günay, ambulansla kendi çalıştığı özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Günay, doktorların tüm müdahalesine rağmen geçen cuma günü yaşamını yitirdi. Günay\'ın ölümü nedeniyle yakınları ve hastane çalışanları, büyük üzüntü yaşadı.
Feray Günay\'ın hastane morgundan alınan cenazesi dün öğle vakti, Denizli Merkez Ulu Cami\'nde kılınan namazın ardından Sarayköy İlçe Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHADENİZLİ MerkezefendiFeray GünaySarayköyOcakMuratdede MahallesiEkim BulvarıDenizli Büyükşehir BelediyesiGünayYoğunMerkez Ulu CamiMezarlığıPolisinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24