10 günlük yaşam savaşını kaybeden Feray, toprağa verildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, servis minibüsünün çarpmasıyla yaralanan, muhasebe biriminde çalıştığı özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alınan ve 10 gün sonra yaşamını yitiren Feray Günay (36), Sarayköy ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Özel hastanenin muhasebe bölümünde çalışan Feray Günay, 24 Ocak günü, mesai bitiminde evine gitmek üzere Muratdede Mahallesi, 29 Ekim Bulvarı\'nda yolun karşısına geçmek isterken, servis minibüsünün çarpmasıyla yaralandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarına devam edilen ve trafiğin tek şeritten verildiği yolda meydana gelen kazada ağır yaralanan Günay, ambulansla kendi çalıştığı özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Günay, doktorların tüm müdahalesine rağmen geçen cuma günü yaşamını yitirdi. Günay\'ın ölümü nedeniyle yakınları ve hastane çalışanları, büyük üzüntü yaşadı.

Feray Günay\'ın hastane morgundan alınan cenazesi dün öğle vakti, Denizli Merkez Ulu Cami\'nde kılınan namazın ardından Sarayköy İlçe Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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