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10 gün önce çalınan motosiklet, ateşe verildi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 10 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınan motosiklet, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

25 Aralık 2018 11:32

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 10 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınan motosiklet, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yapılan ilk incelemede, motosikletin ateşe verildiği belirlendi.
Konak ilçesi 1433 Sokak\'ta bugün saat 03.00 sıralarında, yanan motosikleti fark eden çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. 25 bin TL değerindeki motosiklet kullanılmaz hale geldi.  Yapılan ilk incelemede, motosikletin ateşe verildiği tespit edildi.
Olayın ardından polis ekipleri, plakasından motosikletin sahibinin Ali K. olduğunu belirledi. Ali K.\'ya ulaşan polis ekipleri, motosikletin 10 gün önce Buca ilçesi Akıncılar Mahallesi\'nde çalındığını saptadı.
Bölgedeki Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, motosikleti çalan ve ateşe veren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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