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10 gün önce başladığı fabrikada siloya düşüp öldü

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 10 gün önce işe başladığı bulgur fabrikasında buğday silosuna düşen Ahmet Turan (17), hayatını kaybetti

03 Temmuz 2018 17:34

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, 10 gün önce işe başladığı bulgur fabrikasında buğday silosuna düşen Ahmet Turan (17), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir bulgur fabrikasında meydana geldi. Ahmet Turan, 10 gün önce işe başladığı fabrikada buğday boşaltırken, dengesini kaybedip, siloya düştü. Çalışma arkadaşları tarafından silodan çıkarılan Turan, çağırılan ambulansla götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Turan\'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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