10 gün önce açılışı yapılan hastane personel yetersizliğinden kapandı!

2014'de dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan Şehitkamil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Semt Polikliniği, personel yetersizliği nedeniyle kapatıldı. 10 gün önce de Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından tekrar açılışı gerçekleştirilen poliklinik yine aynı gerekçeler kapandı.

Bugün Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz yıl yapılan 30 Mart yerel seçimler öncesinde dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 7 Mart'ta açılışı yapılan Gaziantep Şehitkamil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Karşıyaka Semt Polikliniği, doktor ve personel yetersizliği nedeniyle kapatıldı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, aynı polikliniği büyük bir törenle 18 Mayıs 2015'te yeniden açtı. Ancak poliklinik ertesi gün yine aynı sebepten dolayı yeniden kapatıldı. Her iki seçim öncesi açılış yapılmasına rağmen hastanenin kapalı olması seçim malzemesi olmanın ötesine gitmedi.

‘3 kere açılışı yapılan yerler var’

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Milletvekili ve 1. Sıra Adayı Mehmet Şeker, AKP’nin bunu bir meslek haline getirdiğini savundu. Cumhurbaşkanı'nın meydanlara çıkıp direkt, 'Ben partime oy istiyorum’ diyemediği için bu yolları denediklerini belirten Şeker, “Kesinlikle yeni bir olay değil. Bugüne kadar 3 kere açılan yerleri biliyorum. Böyle ahlaksızlık, hukuksuzluk, israfla Türkiye gündemini işgal ediyorlar. Vatandaşa yalan söylediklerinin somut delili Kanal İstanbul Projesi'dir. Yüzyılın projesi diyerek 4 sene önce bunun için oy aldılar. Bir tarlanın kenarına arık bile açamadılar. Tamamı yalan, dolan ve sahtekârlık” dedi.

‘Bunlar oy alma taktiği’

Gaziantep'te hastane skandalının bir benzerinin daha yaşandığını belirten CHP'li Şeker, “Şimdi, her yere afiş asmışlar. Afişte 'Amanos Dağları'nı deldik. Gaziantep ile Hatay arasındaki mesafeyi 110 kilometreye düşürdük' diye yazıyor. Ne böyle bir proje,ne ihale ne de böyle bir çalışma var. Tamamen yalan üzerine kurulu bir oy alma taktiği” ifadelerini kullandı.

Kaybetmemek için yeni suçlar işliyorlar

CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, AKP'nin aç-kapa olayının kendilerini şaşırtmadığını söyledi. "Açıp, açıp kapatıyorlar. Seçim üzeri iyice şaşırdılar. Panik oldular. Kaybetme korkusu yaşıyorlar ve kaybedecekler” diyen Atıcı, kaybetmeleri halinde milletin onlardan hesap soracağını belirterek şöyle devam etti:

‘Suçluluk psikolojisi’

“Kaybetmemek için her türlü pisliği yapıyorlar. Suça bulaşmış bir insan kurtulmak için ikinci bir suçu işlemeyi göze alabilir. 'Zaten suça bulaşmışım, kaybedecek bir şeyim yok. İkinci bir suça bulaşırsam belki kurtulabilirim' diyorlar. Bunlar 17-25 Aralık’ta yapılan olaylardan sonra günahsız memurları, polisleri, savcıları, hakimleri bu şekilde perişan ettiklerinden dolayı suçluluk psikolojisi yaşıyorlar. Seçimleri kazanırlarsa kendilerini garantide hissedecekler."