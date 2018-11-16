10 FETÖ şüphelisi adliyede

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Antalya merkezli 5 ilde 9 adrese operasyon yapıldı. Baskında, silahlı terör örgütünün haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen 3 kişi, terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen edilen 7 kişi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. 10 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.