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Spor

10 Eylül Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG 17:00 Osmanlıspor - Göztepe 17:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği 20:00 Antalyaspor - Galatasaray 20:00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor GALATASARAY 14

10 Eylül 2017 12:13

SÜPER LİG
17:00 Osmanlıspor - Göztepe
17:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği
20:00 Antalyaspor - Galatasaray
20:00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor

GALATASARAY
14.00 Bir futbolcu, Antalyaspor maçı öncesi Antalya Konyaaltı GSStore\'da imza gününe katılacak.

FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir\'e kaybederek büyük yara aldı.

BEŞİKTAŞ
Beşiktaş 10 kişi kaldığı Karabükspor\'u deplasmanda 1-0 yenerek moral topladı.

TFF 1. LİG
16:30 Ümraniyespor - İstanbulspor  
17:00 BB Erzurumspor - Samsunspor  
20:00 Giresunspor - Eskişehirspor  
20:00 Manisaspor - Boluspor  

EUROBASKET 2017 SON 16 TURU
12:30 Letonya - Karadağ
15:15 Sırbistan - Macaristan
18:45 İspanya - Türkiye
21:30 Hırvatistan - Rusya

Efsane atlet İsmail Akçay adına düzenlenen geleneksel \'İsmail Akçay 9. Yol Koşusu\' yapılacak.

Haliç\'te düzenlenen Balkan Kupası Kürek Yarışları final müsabakalarıyla sona erecek.
09.30 - 11.20 İkinci Gün Final Yarışları
11.40 Kupa Töreni ve Kapanış Resamonisi

AVRUPA LİGLERİ
17:30 Salzburg - Rapid Wien (Atiker Konyaspor\'un rakibi)
18:00 Vitoria Setubal - Sporting Braga (Medipol Başakşehir\'in rakibi)
20:00 Vitoria Guimaraes - Boavista (Atiker Konyaspor\'un rakibi)
22:00 Marsilya - Rennes (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

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