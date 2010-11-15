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Dünya

10 EYLEMCİ SERBEST BIRAKILDI ATİNA (A.A)

15 Kasım 2010 00:01

-10 EYLEMCİ SERBEST BIRAKILDI ATİNA (A.A) - 14.11.2010 - Filistin halkına yardım götürme amacıyla Libya'dan denize açılan ancak teknede bulunan eylemcilerin Gazze kuşatmasını kırma amacıyla hareket edecekleri endişesiyle rota değiştirerek Yunanistan'ın Pire Limanı'na demirleyen Malta bandıralı Yunan gemisindeki eylemcilerin serbest bırakıldıkları bildirildi.  Yunan sahil güvenliğinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, gemideki 10 eylemcinin, suç işlemediklerinin ortaya çıkmasıyla, savcının emriyle serbest bırakıldıklarını söyledi.  Yetkili, 3 eylemcinin dün Yunanistan'dan ayrıldığını, diğerlerinin de bugün ayrılmalarının beklendiğini kaydetti.   Yunan medyası, dün ''Strofades IV'' adlı geminin ait olduğu şirketin ''Teknede terörist bulunduğu'' şeklindeki ifadesi ve bunun ülke aleyhine olabilecek sonuçlar doğurması olasılığı sonrasında teknede kapsamlı arama yapıldığını duyurmuştu. Haberlerde, konuya açıklık getirilmesi için, sahil güvenlik birimleri ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve yolcuların milliyetlerine bağlı olarak İngiltere, İrlanda, Libya ve Malta Büyükelçilikleri ile sürekli temas halinde olunduğu kaydedilmişti. 16 mürettebatlı Strofades IV isimli geminin Libya'dan, Mısır'ın El Raidin limanına gittiği, gemide taşınan yardım malzemesinin buradan Gazze'ye aktarılmasının planlandığı belirtilmişti. Tekneye Libya'dan ayrılışı sırasında ''Ümit Yolu'' adlı organizasyondan bir grup eylemcinin binmesi üzerine, kaptan önce uluslararası sulara sonrasında ise Pire limanına doğru yol almıştı.

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