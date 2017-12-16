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10 eski emniyet mensubuna FETÖ'den 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla yargılanan 10 eski emniyet mensubu, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

16 Aralık 2017 00:43

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, FETÖ/PDY\'ye üye olmak suçlamasıyla yargılanan 10 eski emniyet mensubu, 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, tutuklu kaldıkları süre ve ceza miktarları göz önünde bulundurarak tahliye edildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, görevlerinden ihraç edilen tutuklu sanıklar Mehmet Öztürk ve Şahin Albuz ile avukatları katıldı. Sanıklar Hikmet Ayaş, Mustafa Avcı, Taner Ekşi, Necmi Kaçar, Ünal Berk, Yaşar Tan, Musa Kansu ve Hakkı Akçal ise tutuklu bulundukları İzmir 1 No\'lu ve Menemen Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıkların \'Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan\' 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti. Mahkeme, sanıkların tutuklu bulundukları süre ile ceza miktarını göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

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