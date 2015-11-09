10 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan diş teknisyenine 116 yıl hapis cezası

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 10 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan diş teknisyeni M.Y. 116 yıl, yanında çalışan ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan işçisi C.A.K. ise 39 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara olumsuz davranış ve suçtan pişmanlık duymamaları nedeniyle iyi hal indirimi uygulanmadı.

DHA’nın haberine göre, Ergani Emniyet Müdürlüğü’ne 2008 yılında başvuran 16 yaşındaki C.A.K., yanında çalıştığı diş teknisyeni M.Y.’nin (29) kendisine ve bir çok çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Soruşturma başlatan savcılık, M.Y.’nin internet kafe ve oyun salonlarında tanıştığı çocukları laboratuvara çağırdığını ve porno film izletip, cinsel istismarda bulunduğunu tespit etti. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen 9 çocuğun kimliğini tespit eden polis, diş teknisyeni M.Y.’yi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında şikayetçi C.A.K. de bazı mağdurlara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. M.Y.’nin çalıştığı diş laboratuvarında arama yapan polis, bilgisayarın internet geçmişinde 4 binden fazla çocuk pornosu kaydı tespit etti. M.Y. ve C.A.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, savcılık 2009 yılında soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede M.Y.’nin laboratuvara çağırdığı çocukları korkutarak cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, C.A.K.’nin de gelen çocuklarla cinsel ilişkiye girdiğini kaydetti.

İddianamede 116’şar yıl istendi

Şüphelinin dosyanın diğer şüphelisi olan mağdur C.A.K.’yi öldürmekle tehdit ederek bir çok kez cinsel istismarda bulunduğunu ifade eden savcı, M.Y.’nin diğer 9 mağdura para verme vaadi, ölümle tehdit, ailesine söylemekle tehdit yollarını kullanarak en az 42 kez cinsel istismarda bulunduğunu kaydetti. İddianamede şüpheliler M.Y. ve C.A.K.’nin ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ’Hüriyetten yoksun kılma’ ve ’Çocuk pornosu bulundurmak’ suçlarından 116’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamayı reddetti

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanıklar M.Y. ve C.A.K.’nin yargılanması Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. İfadesi alınan sanık M.Y., suçlamaları kabul etmediğini belirterek şöyle dedi:

"C.A.K. 2 yıla yakın yanımda çalıştı. Onu işten kovduğum gün beni tehdit etti. Mağdurları sürekli işyerime getiriyordu. Ben kimseye cinsel istismarda bulunmadım ve çocuk pornosu izlemedim. Çocukları ölümle tehdit etmedim. C.A.K. beni kıskandığı için bu ifadeleri vermiş."

“Defalarca tecavüze uğradım”

Olayların aydınlatıcısı olduğunu belirten C.A.K. ise defalarca tecavüze uğrayıp tehdit edildiğini öne sürerek şunları anlattı:

"Suçun mağduru benim. Tehditlere rağmen diğer mağdurlarla ilişkiye girmedim. M.Y.’nin diğer çocuklarla ilişkiye girdiğini gördüm. Bir kaç kez çocuklarla ilişkiye girmem için beni zorladı. Amacı beni suça bulaştırmaktı. Polisler sürekli suçu kabul etmem konusunda baskı yaptı. Ayrıca uzun boylu bir polis memuru bana hakaretlerde bulunup dövdü."

7 çocuğun ruh sağlığı bozulmuş

Duruşmada ifadesi alınan mağdurlar ise para vaadi ve tehdit sonucu M.Y. ve C.A.K.’nin cinsel istismarına maruz kaldıklarını söyledi. Yargılama sırasında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen çocuklardan 7’sinin ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. Bilirkişi raporunda ise sanık M.Y.’nin bilgisayarında çocuk pornosu içerikli 4 bin 500 fotoğraf ve 7 video bulunduğu kaydedildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık M.Y.’yi ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 116 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın pişmanlık göstermemesi ve olumsuz davranışları nedeniyle iyi hal indirimi yapmadığını açıkladı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık C.A.K. ise ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 39 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.