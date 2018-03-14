10 Ekim protestosunda gözaltına alınan öğrenciye 7 bin lira ceza; ödenmezse hapse girecek

10 Ekim Ankara katliamının ardından İstanbul Üniversitesi’nde stant açan öğrenciler gözaltına alındı. Öğrencilerden Şilan Delipalta’ya 7 bin TL para cezası verildi. Parayı ödeyemeyen Delipalta hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Para ödenmezse Delipalta 350 gün hapis yatacak.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın habeirne göre, Öğrenci Kolektifi üyesi öğrenciler, 10 Ekim Ankara katliamının ardından İstanbul Üniversitesi (İÜ) Avcılar Kampüsü’nde stant açtı. Polislerin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 15 öğrenci hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalef” iddiasıyla iddianame düzenlendi. Dava devam ediyor. Yargılanan öğrencilerden Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Şilan Delipalta hakkında, standa asılan, “Ülkemizde iç savaş çıkaran Recep Tayyip Erdoğan”, “Katilleri tanıyoruz, faşist saldırı ve katliamlara karşı direneceğiz” pankartı nedeniyle ayrı bir dava daha açıldı. Küçükçekmece 13 Asliye Ceza Mahkemesi de Delipalta’yı 7 bin TL adli para cezasına mahkum etti. Delipalta’nın itirazı ise Bölge İdare Mahkemesi’nde geçen aylarda reddedildi. Parayı ödeyemeyen Delipalta hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Para ödenmezse Delipalta, 350 gün hapis yatacak.

"50 gün hapis cezası Ankara Garı önünde yaşananları unutturamaz"

Öğrenci Kolektifleri ise Delipalta için bir dayanışma kampanyası başlattı. Delipalta’nın cezaevine girmemesi ve eğitim hayatının yarım kalmamasını isteyen gençler, 500 TL toplayabildi.

Delipalta, para cezasını ödemediği için derslere giremediğini belirtti. Üniversitelerde değişmeyecek tek gerçeğin solcu öğrencilerin özel güvenliğin ve polisin saldırısına uğraması olduğunu aktaran Delipalta, “Bugün gerici-cihatçı birileri tarafından üç, beş heyecanlı çocuk olarak tarif edilen gerici-cihatçı IŞİD çetesinin katlettiği 102 insanı anmaya verilen 350 gün hapis cezası Ankara Garı önünde yaşananları ne de o yaşananlara zemin hazırlayanları unutmamızı sağlayamaz” dedi.