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10 Ekim Katliamı iddianamesi tamamlandı; 36 sanık için 100'er kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

İddianamenin ilk sırasında örgüt yöneticisi İlhami Balı yer alıyor

28 Haziran 2016 15:01

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde yaptığı ve 102 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin savcılık iddianamesini tamamlandı. İddianame mahkemeye sunuldu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, 571 sayfalık iddianamede 36 şüpheli hakkında suçlamalar bulunuyor. İddianamenin ilk sırasında örgüt yöneticisi İlhami Balı yer alıyor. İddianamede, aralarında Gaziantep’te kendini patlatan örgütün Antep Emiri Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun ile birlikte toplam 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

Mahkeme iddianameyi kabul ederse 36 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ankara’da başlanacak.

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