10 Ekim katliamında hayatını kaybeden Şebnem Yurtman'ın babası Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı!

10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitiren Şebnem Yurtman'ın babası, facebook paylaşımında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Mehmet Yurtman, Adana’nın Karaisalı ilçesinde dün gözaltına alınmıştı.

Memleketi Karaisalı ilçesinde polis tarafından gözaltına alınan ve daha sonra savcılığa çıkarılan Mehmet Yurtman, savcının tutuklanma talebi ile sevk ettiği hâkim tarafından tutuklandı.

“Kaçma şüphesi var” dediler

Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Yurtman için, hâkimin, “Kaçma şüphesi olduğu" ifade edildi. Kızının yaşamını yitirmesinden sonra toprağa verdiği köyü Bucak’tan bir türlü ayrılamayan ve "Kızımın mezarının olduğu yerde kalacağım” diyen baba Yurtman için hakimin böyle bir karar vermesi aileyi bir kez daha yaraladı.

Evrensel'in haberine göre, Mehmet Yurtman'ın eşi Şafak Yurtman, Ankara katliamında evlatlarını kaybettiklerini, devletten özür beklerken bir de kızının babasını tutukladıklarını söyledi. Yurtman, “Biz ne yaptık, yüreğimiz yanıyor. Canımız acıyor. Evladımızı yitirmişiz. Acımızı, anlatmışız. Biz devletten özür bekliyorduk. Ama onlar üstüne birde eşimi tutukladılar. Daha ne diyeyim” şeklinde konuştu.

Avukat, Yurtman'ın kızını kaybettiğini hatırlattı

Avukat Çayan Biçen, 10 Ekim Ankara katliamında müvekkili Mehmet Yurtman’ın kızını kaybettiğini hatırlattı. Yurtman’ın evladını kaybetmesinin elem ve üzüntüsü içerisinde paylaşımlar yaptığını belirtti. Yaptığı paylaşımlarda her hangi bir hakaretin söz konusu olmadığını ve kendi yazdıkları olmadığını hatırlatan avukat Çimen, müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti.

Ancak hakim, Mehmet Yurtman’ın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan aleyhine kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgular ve delillerin bulunduğunu iddia ederek, “Yasada ön görülen ceza süresinin alt ve üst sınırına şüphelinin kaçma şüphesinin olmasına, suç vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimaline nazaran CMK’nın 100 ve devam eden maddelerine uyarınca tutuklanmasına” karar verdi.