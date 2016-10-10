10 Ekim katliamı sanığının emniyet ifadesi: AKP Gençlik Kolları üyesiydim

10 Ekim katliamı saldırısı sanığı Mehmedin Baraç’ın, emniyetteki ifadesinde AKP Gençlik Kolları üyesi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, IŞİD’e üye olmak ve 10 Ekim katliamıyla ilişkilendirilerek 6 Mart 2016 tarihinde yakalanan Baraç’ın 7 Nisan 2016’daki ifadesi, Bingöl’de IŞİD’in nasıl örgütlenerek Suriye ve Türkiye’de nasıl hücre evleri kurduğunu ortaya çıkardı.

İfadesinde Suriye’deki çatışma bölgelerine kaçak yollarla üç kere geçtiğini ve orada IŞİD, Nusra, Ahraruş Şam, Türkmen Ordusu, Tacik Grubu, Özgür Suriye Ordusu ile görüştüğünü söyledi. Siyasi parti üyeliğini sorusuna, “Bingöl AK Parti Gençlik Kolları üyeliğim vardı. Ancak pek gitmiyorum. Başka da herhangi bir yere üyeliğim yoktur” cevabı veren Baraç, diğer IŞİD üyesi olarak aranan ve ya öldürülen kişiler ile çocukluğundan gelen ilişkilerini anlattı.