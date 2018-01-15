10 Ekim katliamı haberlerine ilişkin dava düştü

10 Ekim Ankara Garı katliamında ihmallerine ilişkin yaptığı haberler nedeniyle Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 gazeteci hakkında açılan gerekli süreden geç açıldığı için düştü.

10 Ekim Ankara Katliamı’nda alınan istihbarata rağmen önlem alınmadığı tespit edilen müfettiş raporu haberleri nedeniyle Evrensel gazetesi ve Cumhuriyet gazetesinden Genel Yayın Yönetmenleri Can Dündar ve Fatih Polat, muhabirler Tamer Arda Erşin, Cem Gurbetoğlu ve Kemal Göktaş’ın yargılandığı dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Kemal Göktaş yurtdışında burslu bir etklinlikte olduğu gerekçesiyle mazeretli kabul edildi.

Avukat Mustafa Söğütlü Basın Kanunu’nun 26. maddesine atıfta bulunarak davanın açılması için 4 aylık sürenin aşılması nedeniyle davanın düşmesini talep etti. Savcı suç duyurusunun 15 Nisanda yapıldığını, kamu davasının 19 Ekim 2017 tarihinde açıldığını belirterek davanın düşmesini istedi. Mahkeme heyetini savcılık mütalaasından farklı düşünen var mı diye soruldu. Sanık ve müdafiiler katıldıklarını söylediler. Mahkeme heyeti davanın düşürülmesine karar verdi.

10 Ekim Katliamı'na dair haberler nedeniyle 5 gazeteci olarak yargılandığımız dava, gerekli süreden geç açıldığı için düştü.