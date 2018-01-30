10 Ekim davasından: Evinden cephane çıktı, tahliye edildi

10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasının 7. grup duruşması yarın başlıyor. İki gün sürecek olan duruşma öncesi sanıklarla birlikte yakalanan Gamze Demir’in serbest bırakıldığı belirtildi.

IŞİD’in Türkiye’deki bombalı saldırılarını organize ettiği belirtilen örgütün Antep Emiri Yunus Durmaz, polis operasyonu sırasında kendisini patlatmıştı. Yunus Durmaz’ın kız kardeşi Gamze Demir de 11 Ağustos 2016 tarihinde 10 Ekim Katliamı sanıklarından eşi Abdülmuttalip Demir ve Talha Güneş ile aynı evde yakalanmıştı. Üç IŞİD sanığının yakalandığı evde koliler içerisinde 20 kilo TNT patlayıcı, 1 kullanıma hazır içerisinde 2 kalıp patlayıcı olan canlı bomba yeleği, 3 el bombası, 1 el yapımı bomba, 1 Glock marka tabanca, 385 fişek, 7 boş intihar yeleği, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, canlı bomba yeleği yapmak için kullanılan malzemeler, 5 fünye, 1 canlı bomba patlama sisteminin çalıştırma mekanizması ve anahtarı, 1 dikiş makinası ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti.

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Abdülmuttalip ve Gamze Demir çifti kendilerini kolilerde ne olduğunu bilmediklerini iddia ederek savundular. Abdülmuttalip Demir, Yunus Durmaz’a akrabası olduğu için güvendiğini ve kolilerin içinde kitap olduğunu düşünerek bakmadığını öne sürdü. Eşi Gamze Demir de benzer bir savunma yaparken, annesinin Suriye’de yaşadığını ve o nedenle orada doğum yaptığını söyledi. Gamze Demir mahkemenin 18 Temmuz 2017 tarihinde görülen duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme Gamze Demir’in “tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın küçük yaşta bebeğinin bulunması ve tutuklamanın güvenlik tedbiri olması hususları nazara alınarak tahliyesine” karar verdi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Demir, adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Yıllardır aranıyordu, yakalandı

Öte yandan İçişleri Bakanlığı da bu hafta yurt içinde yürütülen operasyonlara ilişkin bir açıklama yaptı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlar kapsamında IŞİD’in canlı bombacısı olarak aranan Demet Taşar’ın yakalandığı duyuruldu. 1.5 milyon TL ödül ile aranan Taşar, IŞİD’in canlı bomba listesinde yıllardır aranıyordu. Ayrıca Demet Taşar, Mehmet Taşar ve HDP’nin Diyarbakır mitingine bomba koyan Orhan Gönder’in aileleri 2014’te emniyete başvurarak kayıp olduklarını, IŞİD’e katılmış olabileceklerini söylemişlerdi. Ancak emniyet müfettiş raporlarında da ortaya çıktığı gibi alınmayan önlemler nedeniyle Gönder, HDP’nin Diyarbakır’daki mitinginin bombaladı, Demet Taşar ise yıllardır yakalanamadı! 10 Ekim davası müşteki avukatlarından İlke Işık, Taşar gibi 10 Ekim davasında da birçok sanığın firari bulunduğuna dikkat çekti. İlhami Balı, Nusret Yılmaz gibi aralarında bölgesel sorumlulukları bulunan, emniyet tarafından takibe alınmasına rağmen yakalanmayan sanıkların da bulunduğunu belirten Işık, “Bunların hepsi yakalanabilirlerdi. Bu kadının da yıllar sonra yakalanmış olması büyük bir başarı gibi sunulamaz” dedi.