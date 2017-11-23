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10 Ekim davasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi

10 Ekim 2015 yılında Ankara Tren Garı önünde 102 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının davasında ara karar açıklandı

23 Kasım 2017 21:45

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davanın bugünkü celsesi tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın öğleden sonraki kısmında sanıkların ve avukatların beyanları alındı.  Davanın diğer sanıkları da suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliyelerini talep etti. Beyanlarının alınmasının ardından duruşmaya 1 saatlik ara verildi.

Verilen aranın tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmanın 31 Ocak-1 Şubat 2018 tarihlerinde görülmesine hükmetti.

Mahkeme, katılma talebinde bulunan müştekilerin suçtan zarar görme durumunu göz önüne alarak katılma taleplerini kabul etti.

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