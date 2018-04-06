10 Ekim davası görüldü; katliamın ayrıntıları ortaya çıktı

10 Ekim 2015’te IŞİD’in gerçekleştirdiği ve 103 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara Katliamı’na yönelik yargılamada sekizinci grup duruşması görüldü. Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 tutuklu sanığın yargılandığı dava dosyasına bu celsede katliamın organizasyonunu yapan ve daha sonra kendisini patlatarak öldürdüğü söylenen Yunus Durmaz’ın notları eklendi.

Birgün'de Hüseyin Şimşek'in haberine göre, IŞİD’in Antep Emiri Yunus Durmaz’ın saldırı sonrasında Suriye’deki üstlerine yolladığı raporda katliamı nasıl organize ettiklerini anlatırken katliam sonrasında yaptıkları hatalardan da bahsediyor. Durmaz, katliamın ardından kendilerine yönelik operasyonlar yapıldığını belirterek, “Arabalar kameralardan tespit edilerek, Antep’e kadar izleniyor. Kimlik bilgileri tespit edilerek, evler basılıyor. Ebu Bera’nın ortağına baskın (sanık Resul Demir) yapılarak, Ebu Bera’yı soruyorlar” ifadelerini kullanıyor.

“Aceleyle tertip yaptım”

Durmaz, hazırladığı raporunda katliamı şöyle anlatıyor:

“Bu ayın birinden itibaren bu ameli beş kez yapalım diye cevap istedim, cevap ayın dokuzunda Ebu Talha’yla geldi. Ben de aceleyle tertip yaptım. Benim kullandığım araba ile İstanbul’a iş maksadı ile gidiyor gibi gidilecek. Bu şekilde plan yaptık. İstanbul’daki arkadaşlarını arayarak, İstanbul’a geleceğini haber ederek yola çıktı. Sakın amel bölgesine girme, sadece kardeşleri bırakıp geleceğimiz bir adres bul bana gönder dedim.”



Durmaz, katliam sonrasında Kundi kod isimli ve bombacılara eskortluk eden tutuklu sanıklar Yakup Şahin ve Hakan Şahin’in nasıl yakalandığını bilmediğini dile getirerek, ikisinin yakalanmasının ardından depoları boşalttırdığını belirtiyor. Durmaz, katliam sonrası kaldığı eve gelen polislerin kendisini sorduğunu belirterek evin çevresindeki polisleri fark edince kaçabildiklerini, “Sadece tabanca ve el bombalarını alarak tek tek evden çıktık” şeklinde anlatıyor.





Durmaz evde 6 keleş, bin tane 9 mm’lik mermi, 10. Jarj, 25 el bombası, askeri bilgilerin bulunduğu hafıza kartını ve 2 bin 500 kilo amonyum, 60 kilo TNT patlayıcı bıraktıklarını aktarıyor. Durmaz, 3 araçlarının da ele geçirildiğini ekliyor.



Ara karar öncesi son savunmasını yapan sanık Yakup Karaoğlu ise ilginç bir benzetmeye imza attı. Karaoğlu, tekbir yaparken çekilen fotoğrafına yönelik yaptığı savunmada, “O işaret Afrin’de de yapılıyor” diyerek ÖSO militanlarına işaret etti.



Ara kararını veren mahkeme tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme Heyeti duruşmayı 12-13 Haziran’a erteledi.

Görüşme kayıtları Meclis’te

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Gar Katliamı’nı organize ettiği ifade edilen IŞİD’in Türkiye sorumlusu İlhami Balı’nın Antep sınırındaki askerlerle telefon görüşmelerini Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Emir, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi, Balı’nın Türk kamu görevlileri tarafından korunup korunmadığını sordu.