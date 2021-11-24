10 Ekim Ankara Katliamı davası 17 Şubat'a ertelendi

10 Ekim Katliamı’nın firari sanıklar yönünden devam eden duruşmasında, tanık Kuteybe Hammet’e yine ulaşılamazken IŞİD’in medya işlerini yaptığını söyleyen Ömer Yetek SEGBİS ile ifade verdi. Daha önceki ifadesini baştan aşağı polisin yazdığını iddia eden Ömer Yetek, kendisine sorulan isim ve eylemleri bilmediğini ve duymadığını öne sürdü. Avukatlar, Yetek’in huzurda yalan beyanda bulunduğu belirterek hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme heyeti Kuteybe Hammet'in tanık olarak dinlenmesine, Ömer Yetek'in duruşma tutanaklarının istenmesine, firari sanıkların eşlerinin tanık olarak dinlenmesi talebinin reddine, dosyaya katılması için verilen kitapların iadesine karar verdi. Duruşma 17 Şubat 2022 tarihine ertelendi.

Tanıklar salona gelmedi

Evrensel'de yer alan habere göre; 10 Ekim Ankara Katliamı’nın firari sanıklar yönünden tefrik edilen dosyasının 13. duruşması Ankara Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Katliama ilişkin 16 firari sanık ile insanlığa karşı suçtan yargılanan tek tutuklu sanık Erman Ekici yönünden devam eden davaya İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan da katıldı.

IŞİD ile ilgili istihbarat örgütlerine bilgi sattığını iddia eden Kuteybe Hammet ikinci kez duruşmaya gelmezken, IŞİD’in medya işlerinde çalıştığını söyleyen Ömer Yetek ise mahkeme salonuna gelmeyerek SEGBİS ile ifade verdi. Avukat Eylem Sarıoğlu mahkeme başkanına “Siz de keşke Ömer Yetek burada olsaydı dediniz. Bugün bilerek ve isteyerek bu duruşmaya gelmediğini biliyoruz. Bir sonraki celsede Ömer Yetek’in zorla getirilip mahkemede dinlenmesi için ara karar yazılmasını talep ediyoruz” dedi.

Gerçek sorumluların ortaya çıkması için sundukları taleplerin sürekli reddedildiğini belirten Sarıoğlu, bazı dosyaların sonradan ortaya çıktığını, Muhammed Cengiz Dayan’ın katliam hazırlığında sahte kimlik, 500’ü aşkın mermiyle yakalanmasına rağmen sadece örgüt üyeliği ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 10 yıl 10 ay ceza aldığını dile getirdi. Sarıoğlu, Dayan’ın sadece üyelik değil, örgüt yöneticiliği ve katliam sorumluluğundan yargılanması gerektiğini vurguladı.

"Tüm delillere rağmen defalarca kez serbest bırakıldı"

Öte yandan polis operasyonundaki patlamada hayatını kaybeden IŞİD’in Antep Emiri Yunus Durmaz’ın yazışmalarına göre, kendisinin örgütsel bilgi ve kararları Muhammed Cengiz Dayan aracılığı ile öğrendiğini belirten Sarıoğlu, “Örgütün merkezi ve Türkiye ayağı ile iletişimi sağlıyor. Bu tespitler soruşturma aşamasında elde edilmesine rağmen sıradan bir örgüt üyesi gibi yargılanmış. Dosya savcıları da sanki ikna edilmiş bir şekilde dosyayı kapatmaya çalışmıştır. Hiçbir araştırma yapılmamıştır” dedi.



Tüm bu delillere rağmen Dayan’ın mahkeme tarafından tahliye edildiğini, kısa bir süre sonra alınıp yine tahliye edildiğini belirten Sarıoğlu, “2017’de apar topar tekrar yakalanıyor. Şu anda biz Dayan’ın aldığı cezayı yatıp yatmadığına dair bile bilgiye sahip değiliz” dedi.

IŞİD'li Ömer Yetek tanık yemini etmedi

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Ömer Yetek, "Allah’ın dışında hiçbir şeye yemin etmem. Mahkemenize inancım gereği yemin etmem" dedi. Polislerin kendisine şantaj yaptığını iddia eden Yetek, “Aileme zarar vereceklerini söylediler, ifadelerin birçoğu gerçek değil. İfadeleri kabul etmiyorum. 10 Ekim Ankara Gar Katliamına ilişkin medya dışında bilgim yok” dedi.

Sorulan isimleri de bilmediğini söyleyen Yetek, "Bayanları da inancım gereği tanımıyorum zaten. İfade geçersizdir. Benim isimlerle de ilgili bilgim yok" dedi.

Avukat Senem Doğanoğlu’nun sorularını yanıtlayan Yetek, "İslami etütleri biliyorum. Orada IŞİD ile ilgili bir konuşma olmadı. O ortamda bir şeyin caiz olup olmadığını konuşuyorduk. 2015 yılında, benim Suriye’ye gittiğim yerde IŞİD yoktu. Kaçak yolla gittim. Ben burada yargılanmıyorum. İsimleri soruyorsan bilip bilmediğimi söylerim, yoksa konuşmam" dedi.

Mahkemenin tanıklara müdahalesi sürdü

Mahkeme başkanının tanık ifadelerine müdahalesi bu duruşmada da sürdü. Geçtiğimiz duruşmada bir tanığın IŞİD’li İlhami Balı ile konuşurken askerlerle birlikte hareket ettiğini açıklaması üzerine isimleri açıklamasını engelleyen mahkeme başkanı, bu kez de avukatların Yetek’e yönelttiği sorulara “davayla ilgili olması gerektiği” şeklinde müdahale etti. Tanık Ömer Yetek de avukatlara "Siz beni sorguluyorsunuz, ben yargılanıyorum, bunu yapmayın" diye yanıt verdi.

"İşkence varsa suç duyurusunda bulunuldu mu"

Muhammed Cengiz Dayan'ın tanımadığını söyleyen Yetek, "Ben orada mümkün mertebe örgütten uzak durdum. Bir şey bilince, bilgi almanın peşine düşünce örgüt öldürüyordu" dedi. İlke Işık'ın sorularını yanıtlayan Yetek, "Benim ifademi baştan aşağı polis yazdı. İsimleri eylemleri ben ne bildim ne duydum. Ben Ebu Zeynep'i kesinlikle tanımıyordum. Mustafa Güneş'i ben Türkiye’den tanıyorum. Örgüt içerisinde ne yaptığını bilmiyorum" dedi. Ancak Yetek'in 2018'deki ifadesinin avukatının tanıklığında işkenceyle alındığı iddiasını sürdürmesi üzerine avukatların "İlgili polisler hakkında suç duyurusunda bulundunuz mu?" sorusuna hayır yanıtı verildi. Ömer Yetek’in gerçek beyanda bulunmadığını ve huzurda yalan beyanda bulunduğu ve hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep eden Avukat Eylem Sarıoğlu, "Muhammed Cengiz Dayan da sıradan bir örgüt üyesi olarak değil, örgüt yöneticiliği ve insanlığa karşı suç kapsamında yargılaması gerekir. Hakkında ek iddianame düzenlenerek bu dosyaya sanık olarak getirilmeli" dedi.

"Burası Fransa mahkemesi değil"

Avukat Gülşah Kaya, Fransa’da 130 kişinin öldürülmesine ilişkin davada bütün IŞİD’lilerin yolunun Türkiye’den geçtiğinin görüldüğüne dikkat çekti. Kaya “Orada katliam yapan insanların hepsi Türkiye’den gelip gitmiş. Firari sanıkların ne yiyip içtiğine kadar istihbarat var ve emniyet genel müdürlüğü neden bize bilgi vermiyor ve siz neden bilgi talep etmiyorsunuz" dedi. Mahkeme Başkanı ise “Burası Fransa değil” diye yanıt verdi.

"Yarın işimiz var, bitireceğiz"

Avukat İlke Işık’ın ara talebine mahkeme başkanı "Bizim daha yarın işlerimiz var, devam edin öğleden sonra bitireceğiz” dedi. Avukat Işık "Bu dosyaya ilişkin tavrınızı bu kadar net gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Siz ne kadar 'susun' deseniz de anlatacağız. Nerede olduğu belli olan firari sanıklar var, bunların bulunması gerekiyor” dedi.

Duruşma 17 Şubat'a ertelendi

Mahkeme heyeti tarafından yazılan müzekkerelerin beklenmesine, Kuteybe Hammet'in tanık olarak dinlenmesine ve hazır edilmesine, firari sanıkların eşlerinin tanık olarak dinlenmesi talebinin reddine, Ömer Yetek'in duruşma tutanaklarının istenmesine, dosyaya katılması için verilen kitapların iadesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 17 Şubat 2022 tarihine ertelendi.