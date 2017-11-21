10 Ekim Ankara Garı Katliamını planlayan firari sanık, polis takibindeymiş

10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesinde saldırıyı organize eden isimler arasında yer alan firari sanıklardan Edremit Türe'nin el Kaide üyesi olarak emniyet tarafından 2012'de takibe alındığı ve yakalanamadığı aktarıldı. Türe'nin bu süre zarfında defalarca Türkiye'ye girip çıktığı belirtildi.

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda gerçekleşen saldırıya ilişkin açılan davaya, katliamın firari sanıklarından Edremit Türe hakkında yeni belgeler eklendi. 1 Haziran 2012 tarihli Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılan yazıda, Türe’nin Suriye’de silahlı olarak faaliyet gösterdiği, Hatay’dan Türkiye’ye girerek Kırıkkale’deki oğlu Hasan Tayip Türe ile görüşmek için 2 şahısla irtibat kurduğu kaydedildi. Türe’nin irtibat kurduğu şahıslardan A.Ş, oğlu Hasan Tayip Türe’yi Hatay’a götürdü. İkili buradan Suriye’ye geçti ve Edremit Türe’yle görüştü. Türe oğlu Hasan Tayip Türe’ye Türkiye’ye dönmesini söyledi ve Hasan Tayip, 25 Mayıs 2012 tarihinde Kırıkkale’ye döndü. Savcılık Hasan Tayip’in, babası Edremit Türe’den aldığı talimatı C.A. kod isimli örgüt üyesine ilettiğini ve C.A’nın da talimat doğrultusunda 26 Mayıs günü el Kaide’nin Suriye’de bulunan kamplarına gittiğini tespit edildiği aktarıldı.

Babasının Kırıkkale'ye geldiğini bildirmiş

Aktarılan bilgilere göre Türe, oğlu ile konuştuktan sonra onun adına çıkarılan hattı kullanmaya başladı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünün Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na 14 Haziran 2012 tarihinde yolladığı yazıya göre 13 Haziran günü Edremit Türe Kırıkkale’ye geldi. Öte yandan Hasan Tayip, çevre illerdeki örgüt üyelerine babasının geldiğini bildirdi. 14 Haziran günü X şahsı ile Hasan Tayip arasında şu diyalog geçti:

Hasan: Selamün Aleyküm

X şahıs: Aleyküm selam

Hasan: Ben Edremit’in oğluyum

X şahıs: Buyur kardeş

Hasan: Babam şu anda yanımda, onun numarasını vereyim de sen onu bir ara olur mu?

X şahıs: Tamam. (...)

Kırşehir'e tedavi olmaya gelmiş

Edremit Türe, haziran ayında Türkiye’ye girdikten sonra tekrar Suriye’ye gitti. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünün Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine 8 Ağustos 2012 tarihindeki yazdığı yazıya göre, Edremit Türe 8 Ağustos günü Kırşehir’deki diğer oğlu Veysel Karani Türe’nin yanına tedavi olmak için gitti. 9-10 Ağustos tarihlerinde oğlu Veysel Karani’nin Merkez Nasuhhadede Mahallesi’ndeki evinde kalan Edremit Türe, 71 EF 359 plakalı Ford Connect marka mavi renkli araçla ilden ayrıldı.

Edremit Türe, 10 Ekim Ankara Katliamı İddianamesi’nde katliamı organize eden isimler arasında yer alıyor. Öte yandan katliamın kritik isimlerinden Yunus Durmaz, İlhami Balı gibi onun da MİT ajanı olduğu yönünde iddia bulunuyor. İddianın sahibi; HDP’nin Adana ve Mersin il binalarına saldırı düzenleyen Savaş Yıldız. Saldırılar sonrasında Suriye’de YPG’ye yakalanan Yıldız, ANHA’ya konuşmuş ve Durmuz, Balı ve Türe’nin MİT ajanı olduğunu ileri sürmüştü.

Yine güvenlik birimlerine ulaşan 62 istihbarat notuna rağmen yaşanan katliamda, bombacıların 10 Ekim günü, Ankara'nın en merkezi noktalarında dolaştıkları ve miting alanına girerken polis aramasından geçmedikleri, MOBESE görüntülerinden alınan fotoğraflarla ortaya çıkmıştı. Bu fotoğrafların ardından görüntülerin kendisi de dava dosyasına girmişti.