10 Ekim anıtı için 39 proje başvurdu

"Emek, Barış ve Demokrasi" sloganıyla geldikleri Ankara Garı önünde IŞİD’in bombalı saldırısı sonucu ölen 103 kişinin anısına yapılacak anıt için organize edilen uluslararası proje yarışmasında sona gelindi. Meslek örgütleri ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen yarışmaya 39 proje ile başvuru yapıldı. Kazanan proje 5 Mart’ta açıklanacak.

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da yapılacak mitinge katılmak için bir araya gelenlere yönelik IŞİD’in düzenlediği katliamın üzerinden 4.5 yıl geçti. Katliamın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı Ankara Gar’ı önüne anıt yapılmasına yönelik kararı uygulanmadı.

Anıt yapımına yönelik adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanları Melih Gökçek ve Mustafa Tuna’nın ardından göreve gelen Mansur Yavaş ile meslek örgütlerinin görüşmelerinin ardından anıt için uluslararası yarışma organize edildi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (DİSK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin ortak düzenlediği “Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması”nda sona gelindi. Kasım 2019’da başlayan ve son teslim tarihi 24 Şubat 2020 olan yarışmaya 39 projeyle başvuru yapıldı.

Adaylar, Ankara Garı ve çevresini gezdi

Yarışmaya başvurmayı düşünenler 21 Aralık 2019 tarihinde katliamın gerçekleştiği Ankara Garı ve çevresini gezdi. Yarışmaya başvurmayı düşünen adaylara Ankara Garı’nın mimari ve tarihi yapısı ile çevredeki yapılara ilişkin bilgiler verildi. Bu gezinin ardından adaylar projelerini hazırladı.

1 Mart'a kadar başvurular incelenecek

Türkiye ve farklı ülkelerdeki üniversitelerde görevli alanında uzman akademisyenler tarafından oluşturulan yarışma jürisinin, başvuran 39 projeyi 1 Mart tarihine kadar inceleceğini ifade eden TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, yarışmanın amacına ilişkin şunları kaydetti: “Ankara Garı ve çevresinin bir bütün olarak yeniden ele alınmasını ve alanın anıtsal biçimde yeniden dönüştürülmesini öngören proje yarışması, insanlığa karşı işlenen bir suç olan 10 Ekim katliamını uluslararası kamuoyunun da gündemine taşımak için uluslararası katılıma açık yapıldı.”

"Travmayı unutturmamak sorumluluk"

Yarışma jürisinin değerlendirmesinin ardından yarışmayı organize eden kurum temsilcilerinin 3 Mart’ta değerlendirme konferansı ve sergi düzenleyeceğini, 5 Mart’ta ise yarışmayı kazanan ve ödüle hak görülen projelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Dersim Gül, “10 Ekim Katliamı’nda hayatına kaybedenleri anmak, katliamın hayatlarımızda yarattığı travmayı unutturmamak ve barış umudunu gelecek nesillere aktarmak bizler için tarihi, örgütsel ve toplumsal bir sorumluluk. Yarışma da bu sorumluluğun bir gereği olarak hayata geçirildi. Yarışma “Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış” mücadelesinin farklı bir parçası” diye konuştu.