10 dalgada alınanlar İstanbul'a getiriliyor

Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, emekli Tümgeneral Erdal şenel, eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin, araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük ve Erdal Şahin akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a getirildi.Gözaltındaki isimler uçakta yolculuk boyunca ekonomi sınıfının ön bölümünde oturdu. Çok sayıda sivil polis de bu kişilerin çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.Polisler uçak içinde çekim yapılmasını engellemeye çalıştı.Uçak indikten sonra gözaltındaki isimler polis gözetiminde terminale yöneldi. Ancak uyarı üzerine geri döndü ve uçak ile terminal bağlantısını sağlayan köprüdeki kapıdan aprona inerek burada bekleyen minibüslere bindi.6 isim önce Adli Tıp'ta sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından sorgularının yapılması için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.18 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.Soruşturma kapsamında Ankara, İzmir ve İstanbul'da gözaltına alınanlardan 18 kişinin emniyetteki işlemleri de sürüyor.İstanbul'da gözaltına alınan emekli Orgeneral Kemal Yavuz, emekli Kurmay Albay İlyas Çınar, Ataman Yıldırım, İlhami Ümit Handan, Mehmet Koral, Özkan Bektaş, Coşkun Umur, emekli Albay Hüseyin Vural ve Barış Dalan, İzmir'den getirilen Emniyet Amiri E.E ve Binbaşı E.Ç ile Ankara'dan getirilen 6 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği, sorgularına bu gece başlanmayacağı öğrenildi.Bu arada, emniyete gelen avukat Murat Ekici, işadamı Hüdayi Ünlüer'in de soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirterek, Ünlüer'in Kartal'daki iş yeri ve Maltepe'deki evinde yapılan aramalarda bilgisayarlarına el konulduğunu bildirdi.Eski Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel'in avukatı Abdullah Kaya da emniyet çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, müvekkiliyle görüştüğünü ifade ederek, "Müvekkilim nezarethanede tutuluyor. Nezarethanenin kaloriferleri çalışmıyor ve içerisi çok soğuk" dedi.Öte yandan, Barış Dalan ve İlhami Ümit Handan'ın avukatı Handan Bakbak da emniyet çıkışında yaptığı açıklamada, müvekkilleriyle görüştüğünü dile getirerek, şunları söyledi:"İçerisi çok soğuk. Müvekkillerime birer çift çorap ve kazak getirdim. İçeridekilerin can güvenliğine aykırılık, yasalara aykırılık söz konusu. Ancak çok ciddi şekilde kurallar uygulandığı için kazak ve çorapları kabul etmediler. Bir çift çorabı bile götürmeme izin vermediler."