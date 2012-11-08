'Dönerci cinayetleri' davasında suç ortağı olarak yargılanacak!

Almanya'da 8 Türk, 1 Yunan ve 1 polisin öldürüldüğü cinayetlerin tek zanlısı olarak gösterilen Beate Zschaepe'nin, 10 cinayette Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın suç ortağı olarak yargılanacağı bildirildi.

Almanya'da "Dönerci cinayetleri" ile bilinen 8 Türk, 1 Yunan ve 1 polisin öldürüldüğü olayla ilgili tutuklanan Beate Zschaepe'nin, intihar eden Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın suç ortağı olarak hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Zanlı Beate Zschaepe ile birlikte aşırı ırkçı olarak tabir edilen 4 zanlı daha cinayetlere yardım etmek suçundan yargılanacakğı ifade edildi.

Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, "Nasyonal Sosyalist Yeraltı" (NSU) örgütü üyesi Beate Zschaepe'nin, 10 cinayette de suç ortağı sıfatıyla hesap vereceği duyuruldu. "Dönerci cinayetleri" kapsamında tutuklanan aşırı ırkçı Ralf Wohlleben, Holger G., Carsten S. ve Andre E'nin ise, cinayetlere yardımdan yargılanacağı açıklandı.

Der Spiegel'ın haberinde, Alman savcının, aşırı ırkçı Beate Zschaepe'nin 9 Haziran 2005 yılında işlenen bir cinayette olay yerinin yakınında olduğunu tespit ettiği belirtildi.

Almanya'nın Karlsruhe kentinde açıklama yapan Alman savcı Harald Range, tutuklu Beate Zschaepe'nin sadece "Nasyonal Sosyalist Yeraltı" örgütünün üyesi olarak değil, söz konusu 10 cinayetin ve 15 soygun olayının suç ortağı olduğunu ifade etti. Neo-Nazi Zschaepe'ye ayrıca kundaklama ve cinayete teşebbüsten de dava açılacağı açıklandı.

Savcılık iddiasına göre Beate Zschaepe'nin, 10 cinayeti işleyen Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'a lojistik destek ve maddi kaynak sağladığı belirtildi. Ayrıca yer altına çekilen aşırı sağcı iki katilin de günlük ihtiyaçlarını gidermelerinde yardımcı olduğu bildirildi. Bu söz konusu kişilere sahte belge sağlandığı ve intihar ettikleri karavanı kiralamalarına yardımcı olduğu açıklandı.

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8 Türk, 1 Yunan ve 1 polisin öldürüldüğü cinayetleri "Nasyonal Sosyalist Yeraltı" örgütünün işlediğinin ortaya çıkarılması üzerine Beate Zschaepe'nin polise giderek teslim olduğu söylendi. İtirafta bulunmak için teslim olan aşırı ırkçı Zschaepe'nin, gözaltında bulunduğu sırada konuşmaktan vazgeçtiği bildirildi.

Önümüzdeki ilkbaharda mahkemeye çıkarılması beklenen Beate Zschaepe'nin, "Dönerci cinayetleri"yle ilgili şuan için sessizliğini koruduğu açıklandı.