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Ekonomi

10 büyükşehir daha geliyor

Bülent Arınç: Büyükşehirlerin en az 40 olacağını söyleyebilirim. İlçeler içinde belki farklı düzenlemeler gündeme gelebilir

09 Aralık 2014 11:22

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 30 olan büyükşehir sayısının 40'a çıkarılacağını açıkladı. 

Manisa'daki ziyaretlerine devam eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. 

Büyükşehir sayısını daha da artırmak istediklerini anlatan Arınç şunları söyledi:

"2019 yılı seçimlerine giderken Türkiye'deki Büyükşehir sayısı daha da artacak. Mevcut 30 büyükşehirimiz nüfusun yüzde 72'sini taşıyor. Yüzde 72 veya 76'sı o bant içinde bir rakam. Milyonlarca insanın büyükşehirde yaşadığını düşünüyoruz. Herhalde ilk düzenleme ile bu rakam yüzde 80'lere 85'lere çıkacak. İlerisini bulamam ama 2019 seçimlerinde Büyükşehirlerin en az 40 olacağını söyleyebilirim. İlçeler içinde belki farklı düzenlemeler gündeme gelebilir. Büyükşehir yasası ile iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Anayasaya aykırılıktan tutun, aklın mantığın kabul edemeyeceği pek çok itirazlar oldu ama bunlar politik itirazlardı."

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