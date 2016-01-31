10 binden fazla sığınmacı çocuk kayıp

Europol, son iki yıl içinde 10 bin sığınmacı çocuğun ortadan kaybolduğunu duyurdu. Çocukların
çoğunun fuhuş çetelerinin eline düştüğü sanılıyor.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, son iki yıl içerisinde tek başına seyahat eden ve yetkililerde
kaydı bulunan10 binin üzerinde sığınmacı çocuğun ortadan kaybolduğunu duyurdu.
Europol, kayıp çocukların çoğunun fuhuş çetelerinin eline düştüğüne inanıyor.
Söz konusu rakamlara ilişkin haber İngiliz Observer gazetesinde yayınlanmıştı. Europol'un basın
birimi de verileri doğruladı.
Observer'a konuşan Europol Direktörü Brian Donald,
sadece 5 bin çocuğun İtalya'da, 1000
çocuğun da İsveç'te kaybolduğunu kaydetti. Donald, Avrupa yanlısı suç çetelerinin sığınmacıları
hedef aldığı konusunda da uyarıda bulundu.
Haberde, Save the Children adlı kuruluşa göre, Avrupa'ya
geçen yıl yanında kendisine eşlik eden
kimsesi olmayan 26 bin çocuğun girişi yaptığı belirtildi.