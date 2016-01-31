10 binden fazla sığınmacı çocuk kayıp

Europol, son iki yıl içinde 10 bin sığınmacı çocuğun ortadan kaybolduğunu duyurdu. Çocukların

çoğunun fuhuş çetelerinin eline düştüğü sanılıyor.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, son iki yıl içerisinde tek başına seyahat eden ve yetkililerde

kaydı bulunan10 binin üzerinde sığınmacı çocuğun ortadan kaybolduğunu duyurdu.

Europol, kayıp çocukların çoğunun fuhuş çetelerinin eline düştüğüne inanıyor.

Söz konusu rakamlara ilişkin haber İngiliz Observer gazetesinde yayınlanmıştı. Europol'un basın

birimi de verileri doğruladı.

Observer'a konuşan Europol Direktörü Brian Donald,

sadece 5 bin çocuğun İtalya'da, 1000

çocuğun da İsveç'te kaybolduğunu kaydetti. Donald, Avrupa yanlısı suç çetelerinin sığınmacıları

hedef aldığı konusunda da uyarıda bulundu.

Haberde, Save the Children adlı kuruluşa göre, Avrupa'ya

geçen yıl yanında kendisine eşlik eden

kimsesi olmayan 26 bin çocuğun girişi yaptığı belirtildi.

