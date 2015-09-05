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Dünya
Deutsche Welle

10 binden fazla kişi sınır dışı edildi

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, bu yıl 10 binden fazla kişi sınır dışı edildi.

05 Eylül 2015 16:24


Federal ve eyaletlerden alınan resmi verilere göre, Almanya'da bu yıl şu ana dek geçen tüm yıla göre daha fazla kişi sınır dışı edildi.

Şu ana dek sınır dışı edilenlerin sayısının 10 bini geçtiği belirtildi.

Göç ve Mülteci Federal Dairesi Başkanı Manfred Schmidt, bu yıl sonuna kadar Balkanlardan 75 bin kişinin iltica başvurusu konusunda karar verileceğini söyledi. Schmidt, çoğunun oturum izni alamayacağını ifade etti.

Schmdit, ”Bu kararlar sonuçlarına göre uygulamaya geçirilmeli ve iltica başvurusu reddedilenler hızlı bir şekilde Almanya'yı terk etmeli“ dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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