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Dünya

10 bin yıllık gergedan mumyası bulundu

Sibirya'da 10 bin yıl öncesinden kalma bebek gergedan kalıntısına ulaşıldı

07 Mart 2015 18:40

Avcılar Sibirya'da 10 bin yıl öncesinden kalma yünlü gergedan kalıntısına ulaştı. Avı tarafından bir kısmı yendiği anlaşılan mumyanın buzun içinde binlerce yıl korunduğu anlaşıldı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, 10 bin yıllık bebek gergedanın DNA'sı en yakın akrabasını ortaya çıkaracak.

Sibirya'da eşine çok nadir rastlanan bir tüylü gergedan mumyası bulundu. Bir dağ geçicinde buzlu toprağa saplanmış halde bulunan mumyanın neredeyse tek parça halinde olduğu belirtildi.

Gergedanı bulan iki avcıdan biri olan Alexander Banderov, 'mumyanın üst çenesinde gördüğü boynuz sayesinde hayvanın gergedan olduğunu ve tüyleri sayesinde farklı bir şey bulduklarını anladıklarını' söyledi. Bir kısmı avı tarafından çiğnenmiş olan gergedanın geri kalanının buzda iyi bir şekilde korunduğu belirtildi.

Yakutistan Bilim Akademisi yetkilileri, kış şartlarının hafiflemesinin ardından mumyayı Saha Cumhuriyeti Bilim Akademisi'ne getirdi. Mumyaya, Banderov'un takma adı olan 'Sasha' adı verildi.

 

DNA'sı analiz edilecek

 

Bilim insanları mumyanın kafasından bacaklarına kadar tüm kemiklerini içerdiğini, kulakları, gözleri ve dişlerinin de yerinde olduğunu belirtti. DNA analizleriyle 10 bin yıllık canlının günümüzdeki en yakın akrabasının hangi hayvan olduğu anlaşılmaya çalışılacak.

İlk kez bu kadar iyi korunmuş bir tüylü gergedan fosili bulduklarını belirten araştırmacılar, Sasha'nın 18 aylıkken öldüğünü tahmin ediyor. Mumyanın kesin yaşını ve ölüm nedenini ortaya koyan analizler ise altı ay içinde tamamlanacak.

Siberian Times gazetesine açıklama yapan Saha Bilim Akademisi'nden Albert Protopopov, 'Yetişkin birkaç örneğe kıyasla bebek bir tüylü gergedanın ilk kez bulunduğunu' söyledi.

Yumuşak dokusundan kemiklerine kadar çok iyi korunmuş ilk örneğe sahip olduklarını belirten Protopopov, yapılacak analizlerle tüylü gergedanların nasıl büyüdüğü ve geliştiği, aynı zamanda yaşadıkları çevre hakkında bilgi elde edeceklerini belirtti.

 

 

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