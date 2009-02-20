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10 bin polis alınacak

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bu yıl 8 ile 10 bin arasında üniversite mezunu polis alınacağını bildirdi.

20 Şubat 2009 02:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bu yıl 8 ile 10 bin arasında üniversite mezunu polis alınacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bu yıl 8 ile 10 bin arasında üniversite mezunu polis alınacağını bildirdi.

Bakan Atalay, Muğla Valiliği Vali Özer Türk Toplantı Salonu'nda düzenlenen Seçim Güvenliği Bölge Valiler Toplantısı öncesinde, Muğla Valisi Ahmet Altıparmak'ın makam odasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de, polis meslek yüksekokulları ile üniversite mezunlarının polis olabildiklerini belirten Bakan Atalay, şunları kaydetti:

''2005'te başlattığımız uygulamayla normal üniversitelerden mezun kişilerden merkezi sınavla eleman alıyoruz. Onlara 6 aylık polislik eğitimi veriliyor ve mesleğe başlıyorlar. Biz 2008 yılında 8 bin 500 kişi aldık. 2009 yılında, üniversite mezunu 8 ile 10 bin arasında polis alacağız.

Bu kişileri 6 aylık eğitime tabi tutup polislik mesleğine kazandıracağız. Bu uygulama bizim için verimli oldu. Bütün emniyetçi arkadaşlarımız bundan memnunlar. Dolayısıyla artık üniversite mezunu olmayan polis olamıyor. Standardı yükseltmeyi önemli görüyoruz''

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