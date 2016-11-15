10 bin özel harekât polisi alımı için 220 bin kişi başvurdu!

Polis Akademisi ve Polis Meslek Eğitim Merkezlerine özel harekat polisi yetiştirmek üzere alınacak 9 bin erkek ve bin kadın için rekor bir başvuru sayısına ulaşıldı. Şu ana kadar 220 bin kişinin özel harekata müracaat ettiği öğrenildi.

Özel eğitim alacaklar



Sınavı ve mülakatı geçen öğrenciler, birimlere ayrılacak ve uzmanlık eğitiminden geçirilecek. Bu çerçevede öğrencilere keskin nişancı, pusuya karşı koyma, keşif, istihbarat, nokta operasyonu, rehine kurtarma operasyonu, koruma, köpek timi, bomba ve su eğitimleri verilecek. Eğitimler tamamlandığında her bir Özel Harekat polisi, 10 kilo sırt çantası ile 2 bin 500 metreyi 15 dakikanın altında kat edebilecek, tabanca ve piyade tüfeği atışlarında yüzde 50 başarı sağlayacak düzeye gelecek.



Keskin nişancı olacak, patlayıcıları etkisiz hale getirecek



Özel Harekat eğitimi tamamlandığında polislerin fizikleri ve kondisyonu, her tür operasyonu gerçekleştirebilecek düzeye yükselecek. Polisler, ileri atış tekniklerini bilecek ve keskin nişancılık yapabilecek. Her tür patlayıcı düzeneğini ve patlayıcı maddeyi tanıyacak olan bu polisler, patlayıcıları nasıl etkisiz hale getireceğini öğrenecek. Polisler, yaralılara ilk yardım konusunda da bilgilendirilecek. Polisler yüksek riskli ve kritik operasyonlarda görev almak üzere yetiştirilmeleri sonrası, tüm Özel Harekat şubelerine dağıtılacak. Buralarda, terör örgütlerinin eylem yapma ve harekat kabiliyetinin en aza indirilmesi amacıyla görev yapacaklar.