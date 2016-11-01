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10 bin özel harekat polis adayı için başvuru tarihi belli oldu

Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde özel harekat polisi yetiştirmek üzere, 10 bin erkek öğrenci adayı alınacak

01 Kasım 2016 04:05

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde özel harekat polisi olarak yetiştirilecek 10 bin aday için başvuru tarihi 2 Kasım olarak açıklandı.

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde özel harekat polisi yetiştirmek üzere 28 yaşından gün almamış ve en az lise veya dengi okul mezunlarından 10 bin erkek öğrenci adayı alınacak.

Başvuranlar arasında fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı yapılacağı belirtilen duyuruda, online müracaatların 2 Kasım'da başlayacağı, adaylardan istenecek belgeler ile aranan şartların başvuru tarihinden önce aynı siteden açıklanacağı bildirildi.

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