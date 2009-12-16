10 bin öğretmenin ataması yapıldı

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı, ilk atama, açıktan atama, kurumlar arası atama ve milli sporcuların sınavsız olarak Beden Eğitimi alanına atanması biçimiyle bugün 10 bin kadroya öğretmen atadı.



Bakanlık Başöğretmen Salonu’nda yapılan törende konuşan Bakan Nimet Çubukçu, öğretmen istihdamına yönelik başvuru işlemlerinde öğretmen adaylarının beyanlarını esas alan başvuru yöntemini uygulamaya koyduklarını belirterek, "Öğretmen adayları hiçbir kamu kurumundan belge getirmeden doğrudan elektronik başvuru formunu doldurmak suretiyle başvuruda bulunabilmektedir. Öğretmen adaylarımızın beyan ettiği bilgiler, yine başvuru süreci içinde diğer kamu kurumlarından elektronik ortamda alınan veriler ile teyit edilmekte, böylece vatandaşa hizmet noktasında kamu kurumları arasında bilgi paylaşımı ile tek elden hizmet verilmektedir" diye konuştu.

2010 Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmalar sürüyor

Çubukçu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarında 1 Aralık 2009 itibariyle 542 bin 231 kadrolu, 68 bin 647 sözleşmeli olmak üzere 610 bin 878 öğretmenin görev yaptığını belirtti. Çubukçu, öğretmen ihtiyacına yönelik olarak bugün yapılan atama dahil olmak üzere 2003-2009 yılları arasında 70 bini sözleşmeli öğretmen olmak üzere toplam 227 bin 702 öğretmen ataması yapıldığını açıkladı. Çubukçu 2010 yılında da öğretmen atamalarına devam edileceğini belirterek, 2010 bütçe kanununun 22. maddesindeki yüzde 25 oranının yüzde 100’e çıkarılması için Maliye Bakanlığı ile çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çubukçu ayrıca, 22. maddedeki rezervden ayrılan kadrolar ile öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda Bakanlığın ilave kadro kullanımını sağlayacak bir düzenlemenin Bütçe Kanunu kapsamına alınması teklifinde bulunulacağını bildirerek, 2010 yılı öğretmen ihtiyacının büyük oranda karşılanmasının planlandığını kaydetti.



Çubukçu konuşmasının ardından, salonda bulunanlardan birer numara söylemelerini isteyerek oluşturulan 9 haneli başlangıç numarasıyla atamaları başlattı. Atamalar sırasında ekrandan atandıkları yerleri gören adaylardan sevinçten ağlayanlar, birbirlerine sarılanlar, telefonla yakınlarına haber verenler oldu.



Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın ise, 10 bin kadro için 37 bin 228 başvurudan 35 bin 175’i başvurunun onaylandığını söyledi.



Taban puanlar ise, okul öncesi öğretmenliğinde 70.021, sınıf öğretmenliğinde 80.766, Türkçe öğretmenliğinde 84.6, Müzik öğretmenliğinde 60.294, Sosyal Bilgiler öğretmenliğinde 81.8 olarak gerçekleşti. Atama sonuçları Bakanlığın "www.meb.gov.tr" adresinden görülebilecek.

AYÖP Yine eylemde

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformundan bir grup, (AYÖP) atamaların yapıldığı sırada Bakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan atamaların bir kandırmaca olduğunu söyleyen AYÖP’lüler, şunları dile getirdi:



"Burada olan olay, sistem içerisine daha önceki atamalarda dahil olmuş sözleşmeli öğretmenlerin ikinci kez atanarak kadroya geçirilmesidir. Gerçek anlamda atama bekleyen öğretmenlerden bir alım olmayacaktır. Bu 10 bin kadro içerisinden azami 2 bin yeni atama olacaktır. Günlerce katsayı sorununu tartıştınız. A, B, C planları ürettiniz. Sorun İmam Hatip mezunları olunca mı çözüm bulmak için planlar üretiyorsunuz? Niçin ataması yapılmamış Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi mezunu öğretmenler için de planlar üretip, uygulamaya koymuyorsunuz?"

AYÖP’lülerin dövizlerinde "Laf değil iş istiyoruz", "Öğretmen açılımı istiyoruz", "Genetiği Değiştirilmiş Öğretmenler", "Êlif bebek öğretmenini bekliyor" yazıları dikkat çekti. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.