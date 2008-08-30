10 bin metrede kılpayı kurtuluş

Amerikan ve Rus yolcu uçaklarının 10 bin metrede çarpışmaktan son anda kurtulduğu bildirildi.



Amerikan Havacılık Güvenliği Dairesi sözcüsü, Amerikan Delta ve Rus Transaero şirketlerine ait Boeing yolcu uçaklarının dün gece Porto Riko'nun kuzeyinde 10 bin 58 metre irtifada çarpışmasına ramak kaldığını açıkladı.



90 metreyle kurtardılar



Rus pilotun, çarpışma alarmının uyarısıyla aniden 90 metre alçalarak çarpışmayı önlediği belirtildi.



Uçakların, Atlantik üzerinde radar kapsaması bulunmayan bir bölgede gece yarısı karşılaştığı kaydedildi. Uçaklarda kaç yolcu bulunduğu belirtilmedi.