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10 bin meşe palamudu toprakla buluşturuldu

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Kent Konseyi'nin girişimleriyle düzenlenen etkinlikte 10 bin meşe palamudu ve fidanı toprakla buluşturuldu

12 Nisan 2018 14:06

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Odunpazarı Kent Konseyi\'nin girişimleriyle düzenlenen etkinlikte 10 bin meşe palamudu ve fidanı toprakla buluşturuldu.
75\'inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Halk Merkezi\'nin arkasındaki boş araziye meşe palamudu ve meşe fidanı dikimi nedeniyle düzenlenen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve DAK Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile Doğa Koleji, Gelişim Koleji, Es Çocuk Evi ve Neşe Erberk Anaokulu öğrencileri katıldı.
Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, \"Çevre Sağlığı Çalışma Grubumuz bu projeyi hayata geçirdi. 2017 yılı Aralık ayında okullara giderek öğrencilere meşe palamudunu aşılattık. Palamudu aşılayan çocuklarla birlikte bu etkinliği yapıyoruz\" dedi.
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da, \"Bu toplum yeşili korumak zorundadır. Odunpazarı Belediyesi olarak biz bu konuda atılacak her adımı destekliyoruz. Belediye bünyesinde şimdiye kadar 200 bin metrekareden daha fazla alanı ağaçlandırdık\" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Başkan Kazım Kurt, etkinliğe katılanlarla birlikte meşe palamudu ve meşe fidanı dikti.

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