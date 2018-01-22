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10 bin liralık kablo hırsızlığı kamerada

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir iş yerine giren hırsızlar 10 bin TL değerindeki kablo çaldı

22 Ocak 2018 15:36

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, bir iş yerine giren hırsızlar 10 bin TL değerindeki kablo çaldı. Hırsızların kabloları çalma ve plakasız kamyonete yüklemeleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Gebze Arapçeşme Mahallesi\'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Gündüz vakti, inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerine giren 2 kişi, çalışanların etrafta olmadığını görünce kabloları çalarak dışarı çıkardı. İş yerinde çaldıkları kabloları caddeye bırakan hırsızlar, daha sonra plakasız bir kamyonetin kasasına kabloları yükledi. Güvenlik kameralarını fark eden hırsızlar, kapüşonları ile yüzlerini gizlemeye çalıştı. Polis, güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İş yeri sahibi Harun Aydın, \"Gündüz vakti iş yerimi soydular ve 10 bin TL değerinde kabloları çaldılar. Hırsızların bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almalarını istiyorum\" dedi.

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