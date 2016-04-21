10 bin köy korucusu daha alınacak

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, "Mayıs ayı ortalarında 10 bin korucu kadrosu alımı için planlama yapıldı" dedi. Sözen, terörle mücadelede 50 bin kişilik grupla arzu edilen seviyede yetişelemediğini söyledi.

Hürriyet’in haberine göre Sözen, "Bizim de korucu camiası olarak bu süreçte 7 şehidimiz oldu. Şu anda Şırnak, Nusaybin, Yüksekova'daki operasyonlara 4 bin korucumuz katılıyor. Sadece Şırnak merkezinde 2 bin korucumuz iki grup halinde asker ve polisimizle omuz omuza mücadele veriyor” diye konuştu.

Sözen’in açıklamaları şöyle:

"Terörle mücadelede 50 bin kişilik grupla arzu ettiğimiz seviyede bütün olaylara yetişemiyoruz. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu daha önce '5 bin korucu alımından sonra 10 bin kişinin alınacağını' söylemişti. 5 bin korucu alımı için teşekkür ediyoruz. Bize söz verilen diğer korucu kadrosunun da ivedi şekilde korucu camiasına taze kan olmasını istiyoruz.”

"Mayıs ayı ortalarında 10 bin korucu kadrosu alımı için planlama yapıldı. Bununla ilgili Meclis'ten herhangi bir kanuna gerek yok. Korucu sayısının 60 bine kadar çıkarılması için yetki yıllar önce Bakanlar Kuruluna verildi. Şu anda hükümetimizin elinde 10 bin korucu alacak kadar yetki düzenlemesi var. Bu yetki sadece bakanlar kurulunda imzaya açılıp korucular valiliklerin emrine tahsis edilebilecektir."