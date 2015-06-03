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Dünya
Deutsche Welle

10 bin IŞİD militanı öldürüldü

ABD'li yetkililer, öncülüğünde Irak ve Suriye'de devam eden hava operasyonlarının bilançosunu açıkladı.

03 Haziran 2015 21:52


ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak ve Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında şimdiye dek 10 binden fazla IŞİD militanının öldürüldüğü açıklandı.

France Inter Radyosu'na konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, operasyonun dokuz aydır devam ettiğine işaret ederek IŞİD'in kaybının ağır olduğunu ancak elde edilen başarılara rağmen radikallerin direnmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Uluslararası koalisyonun dokuz ay içinde Irak ve Suriye'de yaklaşık 400 hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

Son savunma hattı Türkiye sınırı

Katar'da bulunan ABD'nin özel temsilcisi John Allen de IŞİD'in sadece Irak ve Suriye'de değil, küresel etkileri olan bir sorun olduğunu ifade etti.

Allen, yurtdışından gelen savaşçıları durdurmak için son savunma hattının Irak ve Suriye'nin Türkiye sınırı olduğunu da sözlerine ekledi.

25 bin yabancı savaşçı

Birleşmiş Milletler de IŞİD ya da El Nusra saflarında savaşmak için Irak ve Suriye'ye 100 ülkeden 25 bin kişinin gittiğini açıklamıştı. BM Güvenlik Konseyi, yurtdışından giden savaşçı akınını durdurmak için uluslararası toplumun aldığı önlemlerin yoğunlaştırılmasını istemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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