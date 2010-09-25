10 bin iPhone 4 gelir gelmez tükendi!

T24

iPad'in fiyatı 'pasaport karaborsası' yarattı

Satış merkezleri erken açıldı

Akıllı cep satışı yüzde 393 arttı

İddiaya girdi, ilk iPhone 4'ü alıp kazandı

Dünyada satış rekorları kıran iPhone 4 cep telefonu Türkiye’ye geldi. Turkcell ve Vodafone dünden itibaren iPhone 4’e özel paketlerin satışına başladı. Vatan gazetesinin haberine göre, Electroworld’de de 1.569 TL’den satışa çıkan iPhone 4’e Türk tüketicisi büyük ilgi gösterdi. Turkcell ve Vodafone’un getirdiği ilk partiyi oluşturan 10 bin civarında iPhone 4 birkaç saat içinde tükendi. Hafta başında ikinci parti iPhone 4’lerin satışına başlanacak.Electro World’de sınırlı sayıda satışa çıkarılan iPhone 4’ler yarım saat dolmadan satıldı. Electro World Genel Müdürü Bahadır Özbek, “Sınırlı sayıda satışa sunduğumuz iPhone 4 telefonlar inanılmaz bir hızla satıldı. Saat 11.00’den sonra mağazalarımızda ürün yoktu” değerlendirmesini yaptı.Yurtdışından değil Vodafone ve Turkcell’den iPhone 4 aldıklarını kaydeden Özbek, ikinci parti için talepleri olduğunu, en kısa sürede ürünü müşterilerine ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.Turkcell, yoğun ilgi nedeniyle başta Kanyon olmak üzere alışveriş merkezlerindeki mağazalarını saat 10.00 yerine 09.00’da açmak zorunda kaldı. Kısa sürede cihazlar tükenince merkezlere takviye yapıldı. Turkcell yetkilileri, “Ön talep topladığımız müşterilerimize öncelik verildiği için pekçok merkezimizde sıkışıklık yaşadık. Ürün tükenince birkaç kez takviye yapmak zorunda kaldık” değerlendirmesini yaptılar.Turkcell Bireysel İş Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, “Bugüne kadar 300 binden fazla iPhone’u Turkcell müşterilerine ulaştırdık. iPhone 4’ün en çok Turkcell müşterileri tarafından tercih edileceğini düşünüyoruz. iPhone satışları, beklediğimizden daha iyi gidiyor. iPhone 3 ve 4 için planlarımızı ayrı ayrı yapıyoruz. Şu ana kadar satışlar çok iyi gitti. Bundan sonra da iyi gitmesini bekliyoruz” diye konuştu.Teknosa da iPhone 4 kervanına katıldı. 16 GB ve 32 GB olarak iki farklı modeli bulunan iPhone4’ün 16 GB’lik modeli Teknosa mağazalarındaki Turkcell ve Vodafone satış noktalarından kontratlı olarak alınabiliyor. Teknosa Genel Müdürü Mehmet Nane, iPhone 4’ün pazarı hareketlendireceğine dikkat çekti.Temmuz 2009’da yapılan 3G lansmanı ile “akıllı telefon” pazarında büyük değişimlerin yaşandığına dikkat çeken Mehmet Nane şunları söyledi: “3G lansmanı öncesi ilk 6 aylık dönemine göre 2009’un son 6 ayında adetsel olarak yüzde 107’lik bir büyüme kaydedilirken cirosal anlamda yüzde 108 oranında bir artış gerçekleşti.”2010’un ilk 6 ayı ile 2009’un aynı dönemini karşılaştıran Nane, 2010’un ilk 6 aylık dönemine bakarsak geçen yılın aynı dönemine göre akıllı telefon pazarında adetsel olarak yüzde 393, cirosal olarak da yüzde 358’lik artış yaşandığını belirtti. iPhone 4’ün Türkiye’ye gelmesini sabırsızlıkla bekleyen bir kitle olduğunu da belirten Nane, “Bu ürünlere meraklı tüketicilerimiz için iPhone4’ler mağazalarımızda kontratlı olarak satılmaya başlandı” diye konuştu.Turkcell’den ilk iPhone 4 alan kişi ise Nuray Gürvardar oldu. Turkcell’den yapılan açıklamada Gürvardar’ın arkadaşları ile Türkiye’ye gelen ilk resmi iPhone 4’ü almak için iddiaya girdiği belirtildi. Acıklamada, Gürvardar’ın iPhone 4’ün ilk Atatürk Havalimanı’ndaki Turkcell İletişim Merkezi’nde satılacağını öğrenince buraya gelerek cihazı satın aldığı ifade edildi.