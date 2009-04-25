10 bin genç 57'nci Alay'ın izinde

Çanakkale’de 1915 yılında Yarbay Mustafa Kemal'den aldıkları `Ben size ölmeyi emrediyorum' emri ile şehit düşen 57'nci Alay anısına düzenlenen ve 10 bin gencin katıldığı `Ata'nın İzinde 57'nci Alay Yürüyüşü' yapıldı.



Yürüyüşe katılacak gençler, geceyi Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'na bağlı 18'inci Zırhlı Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Gökhan Gökay'ın denetiminde hazırlanan 546 sahra çadırında geçirdi. Türkiye İzcilik Federasyonu izci ve yavrukurtları, Harp Okulları'nın kara, deniz ve hava öğrencileri ile çeşitli üniversitelerden gelen öğrencilerin katıldığı yürüşüyün başlangıcı 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun verdi. Saat 06.00'da başlayan yürüyüşte 10 bini aşkın genç, 25 Nisan 1915 sabahı Yarbay Hüseyin Avni Bey komutasındaki 57'nci Alay'ın Conkbayırı'na yaptığı yürüyüşü tekrarladı.



Vatan savunmasının büyük kahramanlıklarla destanlaştığı Çanakkale Kara Savaşları ve Anzak Koy Çıkarması'nın 94'üncü Yıldönümü törelerine büyük bir renk katan `Ata'nın İzinde 57'nci Alay Yürüyüşü', katılımcıların `Kalbimiz heyecanla atıyor' sözleriyle duyguları kabarttı. 1915 yılında Alay komutanından en küçük rütbeli erine kadar şehit olan ve dünya harp tarihine `En Kahraman Birlik' diye adını yazdıran 57'nci Alay için yapılan yürüyüşe, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun ve eşi Nermin Saygun de ellerindeki bayraklarla katıldı. Tarihte komutanından taarruz değil ölüm emrini alan 57'nci Alay'ın izinde yaklaşık 10 bin gençle birlikte yürüyen 1'nci Ordu Komutanı ve beraberindekiler sık sık öğrencilerle bir araya gelip günün anısını fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirdi. Yürüyüşe katılan öğrenciler, 94 yıl önce 57'nci Alay'ın kullandığı 10 kilometrelik güzergahı yaklaşık 2 saatte tamamlayıp Conkbayırı'na ulaştı.



Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, yürüyüş organizasyonunu 6 yıl önce kendilerinin başlattığını hatırlatarak, ``Yürüyüşü herkesin sahiplenmesi çok hoşumuza gidiyor. Bundan sonra sadece 57. Alay'ı değil, burada destan yazan alayları teker teker canlandıracağız'' dedi. Subaşı, 1. Ordu Komutanı Saygun ve askerlerin yürüyüşe ayrı bir renk kattığını ifade ederek, asker sevgisi ile dolu izcilerin onlarla birlikte olmayı çok istediğini bildirdi.



Ata'dan `Ölüm emri'ni aldılar



57'nci Alay'ın komutanından en küçük rütbelisine kadar şehit düştüğü hazin hikayesi 1915'in Nisan ayında yaşandı.



Çanakkale Savaşlarında 19'uncu Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan günü verdiği ölüm emri 57'nci Alay'ın şehitlik mertebesine yükselmesine de yetti. Mustafa Kemal, 25 Nisan 1915'te ``Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir'' demişti. Bu emri uygulayan Komutan Yarbay Hüseyin Avni Bey başta olmak üzere 628 kişilik 57. Alay, 25-28 Nisan 1915 tarihleri arasında şehit düştü. Ancak sancağını düşmana teslim etmedi. Avustralya'da Melbourne Müzesi'nde sergilendiği ileri sürülen sancağın altındaki tanıtım levhasında ``Kahramanlık timsali olarak karşınızda duran bu Türk alay sanığını selamlamadan geçmeyiniz'' yazısı bulunuyor.





