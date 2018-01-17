10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi (2)

FAZLA PARA, DÖVİZ BÜROSU SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kayseri\'deki bir döviz bürosunda veznedarlık yapan 54 yaşındaki Ahmet Aksu’nun, dalgınlıkla 10 bin euro fazla verdiği Fransa\'da işçi olarak çalışan Mikail Akça, parayı döviz bürosu sahibi Orhan Bekir Berk\'e teslim etti. Berk de Akça’ya çikolata ikram ederek teşekkür etti.

Önce polis merkezine giden Mikail Akça ve yakını Duran Akgündüz, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından olayın yaşandığı döviz bürosuna gitti. Burada parayı döviz bürosu sahibine teslim eden Akça, durumu fark ettikten sonra üzüldüklerini söyledi. Döviz bürosu sahibi Berk de, Akça’ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, çikolata ikramında bulundu.

Olay sonrası asla şüphe duymadıklarını ifade eden Berk, “O günkü kamera kayıtlarını da izlediğimizde tespitlerimizin doğru olduğunu gördük. Biz olayın yaşandığı günde paranın geri getirileceğine inanıyorduk. 25 yıllık çalışanımızın bir anlık hatasından oldu. 10 dakika sonra anladık. Sonra yakın bankalara da gittik bulamadık. Ama bu kişilerin iyi niyetli olduklarını düşündük. Bir gün boyunca da herhangi bir şikayette bulunmadık, ama daha sonra haliyle arkadaşımız şikayette bulundu. Sonra da zaten beklediğimi olaylar gerçekleşti. Arkadaşlar da gece olayın farkına varmışlar. Ama döviz bürosundan kaynaklandığını fark edememişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz, duyarlı oldukları için bu olay da bir örnek olur inşallah. Biz yeni bir dost kazandık. Bundan sonrada Mikail beyle dostluğumuz sürecek” dedi.

\'1 GÜN SONRA PARANIN FAZLA OLDUĞUNU FARK ETTİK\'

Fransa’da işçi olarak çalışan 43 yaşındaki Mikail Akça ise parayı ev almak için bozdurduklarını ifade ederek, “O gün telaşımız vardı. 10 günlüğüne izin alarak Kayseri’ye geldim. O gün de bize 180 bin TL para lazımdı, ev almak için. Tapuda randevumuz vardı. Parayı bozdururken fazla ya da eksik aldığımızı hiç düşünmedik. Biz de şok olduk, farkına vardık. Paranın döviz bürosundan olduğu aklımıza gelmedi. Karımla aramızda başka bir para anlaşmazlığı da vardı, o an olayı çözemedik. Eşim de çok üzüldü. Olayı duyduktan sonra en yakın karakola gittik. Kayınbiraderimin eşi aradı Fransa’dan. Farkına varınca da en yakın karakola giderek, işlemleri başlattık. 1 gün sonra farkına vardık, paranın fazla olduğunun. Aldığımızda da sayma gereği duymadık, aklımıza art niyet gelmedi. Ben kalpten gelen bir helallik istiyorum” dedi.



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