10 bin eczacının aylık kazancı 693 lirayı geçmiyor

Kaybedileni yaşam olan bu kumar, genelde silaha tek mermi konarak oynanır. Taraflar sırayla namluyu kafalarına dayar, tetiği çekerler ve o anda şansa haznede mermi varsa biri gider, diğeri kalır. Peki ya bu tatsız oyun şarjör doluyken oynanırsa ne olur?

Hükümet şu anda rulete oturdu ve maalesef dolu şarjörle: SGK’ya eczane sözleşmelerini feshettiriyor, paralı ilaç devrini başlatıyor! En çok oyu aldığı ve yandaşlarına en çok kazancı sağladığı sağlık politikasını terk ediyor ve halkı, sağlık merkezlerini, eczaneleri karabasan günlere geri döndürüyor!

Peki, neden, hangi gerekçeyle bunu yapıyor hükümet?

İlaç fiyatlarındaki indirim nedeniyle kârlılıklarındaki düşüşü gerekçe göstererek eylem yapan eczacıların boykotuna karşı gücünü göstermek için yapıyor. Her zamanki gibi, hak arayışındaki her kitleye yaptığı gibi, halkla eylemciyi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Sorunu çözmek yerine kitleleri birbirine kırdırmanın dayanılmaz kolaylığıdır bu.

Velev ki eczaneler seslerini duyurmak için bir günlük eylem yapmış olsun; karşılığı bu mudur? Bir şey anlatmaya çalışanların sözleşmesini feshederek tüm eczaneleri, çalışanlarını, hastalarını süresiz zulme uğratmak mıdır?

Çok moda olan bir sözcük özetler bu yapılanı: Orantısız Güç Kullanmak!

Ortada ciddi, gerçekten çok ciddi bir sorun var: Eczaneler zorda!

Hiçbir politika, hiçbir muhaliflik gereği suni olarak yaratılmayan, tamamen hayatın gerçeğinden kaynaklanan bir sorundan söz ediyoruz; ekmek parasından söz ediyoruz.

Sizi detaya boğmadan anlatmaya çalışayım. Ayrıntıları dipnot olarak vereyim. Bu işi yaparken kullanacağım veriler 2008 yılı SGK Eczane Provizyon Sistemi’nden alınmıştır; hükümetin verileridir.

Fiyat İndirimi Öncesi Fiyat İndirimi Sonrası Aylık Ciro 40.000 TL 31.600 TL Kar 7.525 TL 5.944 TL Faaliyet Giderleri 5.065 TL 5.065 TL Net Kazanç 2.460 TL 879 TL Vergi (21,2%) 522 TL 186 TL Vergi Sonrası Kar 1.938 TL 693 TL

Eğer bir eczanenin aylık cirosu fiyat indirimi öncesi örneğin 40.000 liraysa şimdi 31.600 liraya geriledi, fakat, masrafları hiç de gerilemedi.

Bu eczane sadece 2 personel çalıştırıyorsa, maaş, kira, stopaj, elektrik, su, mali müşavirlik hizmeti, telefon, internet gibi giderleri sonrasında 693 TL kazanıyor.

Eczacı, 693 TL kazanıyor! Bu da eczacılığın asgari ücreti olarak literatüre geçsin.

Ve aylık cirosu 40.000 lira olan eczane sayısı 9.787.. Yani 21,886 eczanenin %45’i ayda sadece 693 lira kazanarak yaşamaya çalışıyor! Hani bir de eczacı coşup, devlet memuru aylığı isteyecek olsa, bu yüzde ne hal alır? Her gün binlerce hastayla uğraşan eczacı yanılıp bir mühendis maaşı istese, kritere uyan açık eczane kalmayacak. Var mı başka söze gerek?

Kaldı ki bu veriler ortalama değerlerde. İşin aslı, aylık 40.000 lira ciro yapan hiçbir eczanede iki personel olamaz, hizmete yetmez. Eczaneler hep köşe başlarında ve giriş katında olduğu için kiraları çok daha yüksektir. Bir tek harf yanlışlığı veya telefon numarası eksiğinden dolayı ödenmeyen ve misliyle ceza kesilen reçete adedimiz oldukça fazladır ve tamamen zarara yazar. Online işlem yaparak bilgisayar ekranından provizyon aldığımız için bilgisayar sistemlerimiz çok gelişmiştir ve sürekli bakım altındadır; bu da sürekli yatırım kalemidir.

Ey ahali! Soruyorum; var mı anlaşılmayan bir şey? Bu durumu anlatamayıp eczanemizi bir günlük eyleme sokmamıza rağmen anlamak istemeyenler neyin peşindedir? Derdimizi anlatmamız, niçin orantısız bir güç kullanımını gerektirmektedir? Bu ne hiddet bu ne celal?

Sözleşmelerimiz feshedilecekmiş!

Edilirse ne olur? Her bir eczanenin hizmet verdiği ortalama üç bin kişi mağdur olur. Ki bu insanlar, ekmek bulamazsanız pasta yiyin diyemeyeceğiniz bir kitleyi oluşturmaktadır; o ilacı o anda kesinlikle almak zorunda olan hasta ve yakınlarıdır.

Biz o kitleye anlatırız ve anlarlar. İşyerlerimiz halkımızın nabzını her an tutan bir özelliğe sahiptir. Hangi vekil, hangi bakan her gün bu kadar insanla sohbette, yardımda? Hangi bürokrat halkıyla sürekli sıcak temas halinde? Hangi partinin her gün, her derde deva olan 22.000 seçim bürosu var?

Eczanesi kapanan 100.000 teknisyen işini, aileleri aşını kaybeder.

Eczanesi kapanan halk, sağlığını kaybeder.

Eczanesi kapanan hükümet, milyonlarca insanın güvenini kaybeder.

Eczanesi kapanan eczacı, 693 lirasını kaybeder.

Sözleşmelerimiz feshedilecekmiş!

Bu tehdidi, zincirlerinden başka kaybedecek şeyi olanlara yapın.

Ey ahali; bizimle kalın.

Sağlıkla kalın