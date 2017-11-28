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Dünya

10 bin dolarlık çeki sahibine veren evsiz, ev ile ödüllendirildi

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – ABD’de evsiz bir adam sokakta bulduğu 10 bin dolarlık çeki sahibine ulaştırınca hayatını değiştirecek bir sürprizle ödüllendirildi, çekin sahibi evsiz adama ev hediye etti

28 Kasım 2017 14:07

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – ABD’de evsiz bir adam sokakta bulduğu 10 bin dolarlık çeki sahibine ulaştırınca hayatını değiştirecek bir sürprizle ödüllendirildi, çekin sahibi evsiz adama ev hediye etti.
ABD’nin Connecticut eyaletinde New Haven sokaklarında bulduğu 10 bin doların üzerinde bir çeki sahibine ulaştıran Elmer Alvarez, çekin sahibi iş kadını Roberta Hoskie tarafından ödüllendirildi.
Çeki kaybettiğini Elmer Alvarez’den gelen telefonla farkeden Hoskie, Alvarez’in evsiz olduğunu öğrenince Facebook’tan kendisine teşekkür ettiği bir video yayınladı ve video binlerce kez görüntülendi.
Geçmişte kendisinin de bir dönem evsiz yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Roberta Hoskie, “Bana da hayatımı düzeltmem için biri yardım etmişti. O yüzden Elmer’a hem iş sahibi olması için eğitim sağlayacağım. Ve bu kış soğukta kalma endişesi yaşamayacak. Artık onun bir evi var” dedi.
Bu sürprizle şaşkına dönen Elmer Alvarez ödülden ziyade Hoskie’nin bu teşekkürünün çok değerli olduğunu söyledi. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
- 10 bin dolarlık çeki bulan Elmer Alverez ve çekin sahibi Roberta Hoskie\'nin yer aldığı TV haberi

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