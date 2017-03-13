“10 bin 437 sandığın öncelikli olarak gözlenmesi gerekiyor"

Hayır Partisi kurucularından Tuna Bekleviç, yapılan çalışmalar sonucunda muhtar etkisinin en yüksek olduğu ve gözlenmesi gereken tek sandıklı mahallelerin sayısının 10 bin 437 olduğunu söyledi. Gözlenmesi gereken tek sandıklı mahallelerde sandıklarda AKP’ye 359bin 990 fazladan oy yazıldığı hesaplandığına dikkat çekti.

Bekleviç’in açıklaması şöyle:

Sandıklarda hile iddiaları son seçimlerin hep gündemini oluşturmuştur. Bazı kesimler hile oranlarının yüksekliğinden endişe duyarken bazı kesimler ise sandıkların güvenli olduğunu savunarak çeşitli nedenlerle hile olarak nitelendirilebilecek oranların çok düşük olduğunu savunmuştur. Bizler bu tartışmaya girmek yerine doğrudan ilgili sandıklara odaklanmayı tercih ediyoruz.

Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 10.437 sandığın öncelikli olarak gözlenmesi gerektiği tespit edilmiştir. Uzmanlar tarafından yapılmış veri madenciliği yöntemleri ile tespit edilen seçim çevreleri, bizim saha deneyimlerimiz ile de örtüşmektedir.

Tespitlere göre, muhtar etkisinin en yüksek olduğu, gözlenmesi gereken tek sandıklı mahallelerin sayısı 10.437'dir. Bu sandıkların seçim çevrelerine göre Türkiye'de en sıkıntılı 10 şehir sırası ile; Şanlıurfa, Samsun, Kastamonu, Tokat, Manisa, Çorum, Balıkesir, Giresun, Ankara, Sivas'tır.

Gözlenmesi gereken tek sandıklı mahallelerde kullanılan 1.614.252 geçerli oyun 1.336.751'sini Ak Parti almıştır. Gözlenmesi gereken tek mahalleli sandıklarda Ak Parti'ye 359.990 fazladan oy yazıldığı hesaplanmaktadır.

Son yerel seçimlerdeki Ankara örneği dikkate alındığında her bir oyun sonuçlar üzerindeki etkisi büyüktür. Dolayısıyla yüzbinlerle ifade edilecek bu oylar geleceğimizi oyladığımız hayati referandum sonuçları için son derece önemlidir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı öncelikle bir oydan ne olur demeden mutlaka sandığa gitmelerini rica ediyoruz. Siyasi partilerimizin de ilgili seçim çevrelerindeki sandıklarına güçlü bir şekilde sahip çıkmaları hayati bir önem teşkil etmektedir.