10 belediye başkanı AKP grubunda

Hülya Karabağlı/ ANKARA
AKP grubunun bugünkü toplantı sına belediye baştan adaylıkları açıklanacak 10 isim guruba geldi, Seçim meydanına dönüşen gurup toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yanında oğlu Osman Gökçek’le birlikte slogan ve alkışlar eşliğinde karşılandı. Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayserili gurubun yanında oturdu. Başbakan Tayyip Erdoğan gelene kadar gurupta adaylara yönelik sloganlar dinmedi.
Başbakan, konuşmasının son bölümünde adayları açıklayacak.