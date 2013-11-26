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10 belediye başkanı AKP grubunda

Melih Gökçek ve adaylıkları açıklanacak belediye başkanları AKP grubunda

26 Kasım 2013 14:49

Hülya Karabağlı/ ANKARA

AKP grubunun bugünkü toplantı sına  belediye baştan adaylıkları açıklanacak 10  isim  guruba geldi,  Seçim meydanına dönüşen gurup toplantısında  Ankara Büyükşehir  Belediye Başkanı  Melih Gökçek,   yanında oğlu Osman  Gökçek’le birlikte  slogan ve alkışlar eşliğinde karşılandı.  Kayseri Belediye  Başkanı  Mehmet  Özhaseki, Kayserili  gurubun yanında  oturdu.  Başbakan Tayyip Erdoğan  gelene kadar  gurupta  adaylara  yönelik  sloganlar dinmedi.

Başbakan, konuşmasının  son  bölümünde  adayları açıklayacak.

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melih gökçekakpbelediye adayları

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