Koronavirüs pandemisine karşı esnafa yönelik olarak açıklanan kira desteği ve hibenin detayları belli oldu. Çiçekçiden simitçiye kadar birçok alanda faaliyet gösteren esnaf destek ve hibeden yararlanabilecek. Başvurular ise internet üzerinden gerçekleştirilecek.

işte 10 başlıkta esnafa destek paketinden kimler nasıl yararlanacak?

1-İki ayrı destek vriliyor: Gelir kaybı ve kira desteği hibe şeklinde olacak. Destekler 2021 yılının ocak, şubat ve mart aylarını kapsayacak.

2-Gelir kaybı için 3 bin lira: Gelir kaybı desteği, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık bin lira olmak üzere 3 bin lira olacak.

3-Kİira yardımı ne kadar?? Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri işyerlerinin kiraysa, büyükşehirlerde aylık 750 lira olmak üzere üç ayda toplam 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam bin 500 lira kira desteği alacak. İşyeri kira bedeli kira desteği tutarının altındaysa, işyeri kira tutarı kadar destek ödenecek.

4-Mükellef olmak gerek: Destekten yararlanabilmek için 14 Aralık'tan önce (bu tarih de dâhil) vergi mükellefi olmak gerekiyor. Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

5- Tanım değişmemeli: Programa başvurabilecek esnaf ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce bakanlık internet sitesinden duyurulacak. Ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Duyuru sonrası ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.

6-Başvuru tek işyeri için: Birden fazla işyeri olanlar da sadece bir işyeri için kira desteğinden faydalanabilecek.

7- Başka destekten faydalanmak engel değil: Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Faal olmadığı anlaşılırsa ödeme yapılmayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu programdan faydalanılmasına engel değil.

8-Taşra teşkilatına yetki: Bakanlık, programın uygulanmasında; başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurumlar ile bunların taşra teşkilatına yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov. tr internet adresi üzerinden yapılacak.

9- Kira beyan edilecek: Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu işyerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve işyerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek.

10-Banka hesabına yatacak: Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere bakanlık tarafından belirlenecek. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne itiraz edilebilecek. Destekler banka hesaplarına yatacak.

İşte destekten yararlanacak esnaf grupları

Ticaret Bakanlığı destek verilecek 133 ekonomik faaliyet listesini yayımladı. Buna göre, kantinciler, kuaförler, berberler, güzellik salonları işletenler, karayolu ile personel ve öğrenci taşımacılığı yapanlar, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiyeciler, taksi, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapanlar, pazarcılar desteklerden faydalanacak. Pastane, ciğerci, kokoreççi, kebapçı, dönerci, lahmacuncu, pideci, mantıcı, gözlemeci, pizzacı, börekçi, hamburger, sandviç ve simitçiler ile oturacak yeri olan "fast food" satış yerleri de listede yer aldı. Çiçekçi, kamp alanları, bilardo ve oyun salonları, eğlence parkları, çorbacı ve işkembeciler, kaplıca, hamam, sauna hizmeti sunanlar vb...

Destek verilecek diğer esnaf faaliyet kollarına Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

TIKLAYIN - Esnaf ve sanatkârlara verilecek desteklerin usul ve esasları