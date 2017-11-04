10 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde hakkında 10 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi İ.D., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri hakkında 10 ayrı suç ve cezaevinden firar suçlarından aranması bulunan İ.D.’nin Yenice Mahallesinde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri İ.D.\'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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