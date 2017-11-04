T24 LogoT24 Logo
Gündem

10 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde hakkında 10 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi İ

04 Kasım 2017 20:39

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde hakkında 10 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi İ.D., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri hakkında 10 ayrı suç ve cezaevinden firar suçlarından aranması bulunan İ.D.’nin Yenice Mahallesinde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri İ.D.\'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLUTekirdağDHA TEKİRDAĞınJandarma Bölük KomutanlığıYenice MahallesindeMahkemeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24